Optimierung der neuen Verbindung ist in Sicht

In allen wesentlichen Bestandteilen fertiggestellt ist der Radweg zwischen Gaaden und Hinterbrühl. Allerdings ist er noch nicht offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die Eröffnung ist für Juni vorgesehen. „Es sollte aber in verschiedenen Dingen nachjustiert werden“, findet Gemeinderat Thomas Smutny, SPÖ, aus Gaaden: „Die Radfahrer müssen zweimal die Fahrbahn queren, einmal auf Höhe des Gaadner Steinbruchs und einmal in der Hinterbrühl, und das sollte eigentlich gekennzeichnet werden.“ Smutny denkt hier an eine Bodenmarkierung, die den Autofahrer aufmerksam macht, oder an eine Stopp-Tafel für die Radfahrer.

„Die Übergänge werden noch beschildert werden, und bei der Ausfahrt Steinbruch ist die Errichtung einer Mittelinsel angedacht, so dass man die Straße in zwei Etappen kreuzen kann“, erklärt Gaadens Ortschef Anton Jenzer, Wir Gaadner. Im Übrigen werde „der Weg sehr gut angenommen wird, auch von Fußgängern“.

Auch die Reinigung wird zum Thema

Smutny fordert zudem, dass die neue Verbinugn „einmal gereinigt werden müsste, es liegen Steine und Sand drauf“. Er könne sich vorstellen, dass Gaaden und Hinterbrühl zusammen eine Regelung für die Pflege finden und evtuell eine Kehrmaschine anschaffen. „Für die Reinigung sind die jeweiligen Gemeinden verantwortlich“, betont Jenzer: „Es wurde schon einmal gereinigt, aber das wird nochmals wiederholt.“ Die Anschaffung eines solchen Gerätes werde noch besprochen werden.

Eine weitere Maßnahme soll die verbesserte Befestigung des Hanges sein. Bedenklich stimmt Smutny die Tatsache, dass die 70 km/h-Regelung nicht auf der ganzen Strecke umgesetzt wurde, zumal tiefe Reifenspuren im Grünstreifen anzeigen, dass immer wieder Fahrzeuge, vor allem auch Lkw, die Kurven schneiden. „Hier sind sicher noch einmal die Verkehrssachverständigen am Wort, hinsichtlich der Geschwindigkeitsbegrenzung und auch in Sachen Markierung“, weiß Hinterbrühls Ortschef Erich Moser, ÖVP. Aus seiner Sicht müsse auch „die Begrünung optimiert werden, die verbessert auch die Gesamtsituation“.

