Forderung nach Rad-Highway entlang der Südbahn wird immer lauter

Die ÖBB-Infrastruktur AG plant den viergleisigen Ausbau der Südbahn zwischen Wien Meidling und Mödling bis 2032. Was allerdings in den Plänen bisher fehlt, ist die Errichtung des eines Radschnellweges entlang der Strecke.

Seit rund zehn Jahren wird von der Radlobby, aber auch von Politikern der betroffenen Gemeinden der Ausbau eines Radschnellweges entlang der Südbahn zwischen Wien-Liesing und Guntramsdorf gefordert. Die NÖ Landesregierung hat nun Planungen für einen im Zuge der Südbahnerneuerung zu errichtenden bahnbegleitenden Radschnellweg in Auftrag gegeben, entsprechende Pläne wurden auch schon mit den ÖBB abgestimmt und präsentiert. In den letzten, zur Einreichung der Umweltverträglichkeitsprüfung erstellten Plänen der ÖBB scheint allerdings kein durchgehender Radweg auf. „Auch wenn die ÖBB keinen gesetzlichen Auftrag haben, Radwege zu planen und zu bauen - das ist Aufgabe des Landes -, ist es doch wichtig, die Bahnausbau- mit den Radwegplanungen zu koordinieren und Synergien zu nutzen“, sind die Radweg-Befürworter überzeugt. Immerhin erfüllen die geplanten Radwege auch eine wichtige Zubringerfunktion zu den Bahnhöfen und seien zum Erreichen der Klimaziele unumgänglich.

Martha Günzl, Gemeinderätin der Grünen in Perchtoldsdorf, forderte daher bei einer Kundgebung vor dem Bahnhof in Brunn am Gebirge, „alle beteiligten Stellen des Landes Niederösterreich und der ÖBB auf, eine aufeinander abgestimmte Planung und Ausführung des Bahnausbaues und des Radschnellweges zu ermöglichen und für allfällige rechtliche oder andere Probleme, die dies behindern würden, sinnvolle Lösungen zu finden“.

Damit soll eine attraktive Verbindung für den Alltagsradverkehr geschaffen werden, die ein dicht besiedeltes Gebiet erschließt und den Ersatz von motorisiertem Individualverkehr durch Verkehrsmittel des Umweltverbundes (Fahrrad, Bahn, Bus) erleichtert. „Eine solche Änderung des Mobilitätsverhaltens ist insbesondere in Hinblick auf die Erreichung der gesteckten Klimaziele notwendig“, erklärt Günzl. Eine solche Radweglösung „trägt auch zu einer besseren Erreichbarkeit der Bahnhöfe mit dem Fahrrad bei“. Abschließend heißt es, „der nun geplante 4-gleisige Ausbau der Südbahn bietet eine einzigartige Gelegenheit, dieses Projekt umzusetzen“.

Die ÖBB-Infrastruktur AG begrüße diesen Fahrradschnellweg, es gebe „laufend Abstimmungen mit dem Land Niederösterreich, denn wird sind bemüht, eine optimale Lösung für alle Beteiligten zu finden“.