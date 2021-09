SPÖ-Gemeinderat David Loretto setzt sich weiterhin massiv für den Ausbau des Radwegenetzes im und um den Ort ein. Mit dem zweiten Fahrradtag am 26. September will er Lust aufs Radeln machen und das Bewusstsein für ein tolerantes und sicheres Miteinander aller Verkehrsteilnehmer heben: „Wir werden gemeinsam bestehende Radwege benutzen und den Teilnehmern Abschnitte vor Augen führen, an denen das Wegenetz für Radler grottenschlecht ist.“

Loretto spielt damit auf zwei völlig veraltete Unterführungen der B17 in Richtung Traiskirchen an, die ihm schon lange ein Dorn im Auge sind: „Diese Problemstellen sind für Kinder und Ältere schwer bewältigbar. Eine Querung der Triesterstraße am Eurovelo 9 sollte attraktiver gestaltet werden.“

Der durchgängige Fahrradweg entlang der B17 ab Wiener Neudorf bleibt auf Lorettos Prioritätenliste, hier war er auch schon erfolgreich: „Die Pläne zum Lückenschluss sind bei der BH eingereicht, Baustart könnte Anfang nächsten Jahres sein.“