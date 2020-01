Papageien müssen aus Tierschutzhaus ausziehen .

Gefiederten Bewohnern im Wiener Tierschutzhaus droht der Rauswurf: Laut der ARGE Papageienschutz, die in dem Haus in Vösendorf rund 180 Vögel betreut, hat vom Wiener Tierschutzverein eine Räumungsklage erhalten. Das teilte die ARGE am Dienstag mit.