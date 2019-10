Mödling ist nicht Las Vegas, Perchtoldsdorf nicht Wien, "Cotton Eye Joe" nicht "Die Fledermaus". Und doch verstehen es "Rosabell" Veronika Rosa Rivo und Isabell Pannagl einen roten Faden durch das Programm zu spinnen. Bekannte Melodien aus Musicals und Hits aus dem Äther werden köstlich umgetextet, eigene Songs zu "O du mein Österreich"-Hymnen gemacht und Menschen in Wochentage gesteckt. Veronika und Isabell surfen gekonnt durch den Alltag, meistern so manche Mühen des Lebens und treffen am Perchtoldsdorfer Times Square (Marktplatz) auf die Heilige Heurigen-Dreifaltigkeit(en) Karl, Franz, Pepi und (in Wien) auf den "jüngsten Alt-Bundeskanzler". Wichtig ist nur eines: dass das Duo am Ende der abwechslungsreichen Show, in der man miteinander nicht zimperlich umgeht, die Bühne als Freundinnen verlässt. "Wenn's passt, dann passt's eben." Prost! Es muss ja kein Avocado-Ginseng-Saft sein.