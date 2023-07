Gute Nachrichten für 66.780 Kunden

Im Rahmen der Generalversammlung in Heiligenkreuz wurde auch das 125-Jahr-Jubiläum der Genossenschaftsbank gefeiert. Seit 1898 (damals wurde die Raiffeisenkasse Guntramsdorf gegründet) hat sich die nunmehrige Raiffeisen Regionalbank (RRB) Mödling kontinuierlich weiterentwickelt. Durch mehrere Fusionen (2010 wurden die Raiffeisenbanken Guntramsdorf und Perchtoldsdorf zur RRB Mödling) und die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die viele Kundinnen und Kunden gewinnen konnten, ist sie im Laufe der Jahre stark gewachsen. „Wir freuen uns sehr, dass sich der jahrzehntelange Erfolgsweg auch 2022 fortgesetzt hat“, merkte Geschäftsleiter Thomas Schantz stolz an. Die Kundenanzahl konnte um über zwei Prozent auf 66.780 gesteigert werden. Bemerkenswert sei zudem das Kreditwachstum von 11 Prozent.

Größte regionale Raiffeisenbank Österreichs

Mit Blick auf die Bilanzsumme, die sich per Jahresende auf knapp 2,2 Milliarden Euro belief, ist die Raiffeisen Regionalbank Mödling per 31.12.2022 die nach Bilanzsumme größte regionale Raiffeisenbank in Österreich, das Betriebsergebnis wurde auf 27,7 Millionen Euro gesteigert.

Ihren Erfolg verdankt die RRB Mödling auch ihren tiefen Wurzeln in der Region, ließ Schantz nicht unerwähnt. Viele Funktionärinnen und Funktionäre aus dem Genossenschaftsgebiet engagieren sich in der Bank. Neu in den Vorstand gewählt wurde Andrea Mayer sowie Nina Hölzl und Philipp Klein in den Aufsichtsrat. Leopold Dornhofer und Bettina Mantz sind nicht mehr zur Wahl angetreten. Claudia Süssenbacher, Geschäftsleiterin in der Raiffeisen Holding NÖ-Wien und Mitglied des Vorstandes der RLB NÖ-Wien, hielt eine Festrede zu den Entwicklungen der Raiffeisenbankengruppe NÖ-Wien und nahm die Ehrungen vor.

Die Krisenfestigkeit der RRB Mödling und die herausragenden Ergebnisse der vergangenen Jahre seien „eine stabile Basis um neue Projekte umzusetzen, bei denen stets die Nachhaltigkeit im Fokus steht“, weiß auch Obmann Gerhard Kossina. Das große Infrastrukturvorhaben ist der Neubau des Standorts in Guntramsdorf. „Wir bauen für eine bessere Zukunft.“ Direktorin Sonja Laimer ergänzte: „Wir werden umwelt- und ressourcenschonende Materialien verwenden, erneuerbare Energieträger einsetzen und auf eine klimafreundliche Bepflanzung achten, denn es zählt seit 125 Jahren zu unseren Stärken, neue und innovative Wege zu gehen“.

Zahlen und Fakten zum Geschäftsbericht 2022

208 Mitarbeiter kümmerten sich um 66.780 Kunden und 17.386 Mitglieder. Verwaltet werden 3,92 Milliarden Euro Kundengelder. Die RRB Mödling verfügt über 15 Bankstellen in drei Bezirken (Mödling, Guntramsdorf, Perchtoldsdorf – Wiener Gasse, Biedermannsdorf, Brunn am Gebirge, Gaaden, Gießhübl, Gumpoldskirchen, Sulz im Wienerwald, Laxenburg, Maria Enzersdorf – Hauptstraße, Münchendorf, Vösendorf, Alland - Bezirk Baden, Leopoldsdorf - Bezirk Bruck an der Leitha sowie über zwei Selbstbedienungsbankstellen in Perchtoldsdorf - Mühlgasse und Maria Enzersdorf – Südstadt.