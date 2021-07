Das Corona-Jahr ist – finanziell betrachtet – spurlos an der Raiffeisen Regionalbank (RRB) Mödling vorbeigegangen. Vielmehr konnte die Bilanzsumme um 13 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro gesteigert werden; damit war die RRB Mödling Ende 2020 eine der größten regionalen Raiffeisenbanken in Österreich. Geschäftsleiterin Sonja Laimer machte deutlich, dass man die Herausforderungen angenommen habe, „stets flexibel war. Umso mehr freuen wir uns über die erfolgreiche Entwicklung“.

Zudem bilde das Betriebsergebnis von 19 Millionen Euro „ein solides Fundament, um zuversichtlich in die Zukunft zu gehen und starker Partner für die Menschen und die Wirtschaft in der Region zu sein“, ergänzte Laimer.

Für Thomas Schantz – er bildet gemeinsam mit Laimer seit November das Geschäftsleiter-Duo – war es wichtig, in Corona-Zeiten „als Genossenschaftsbank unserem Förderauftrag nachzukommen“. So habe die initiierte „Regionsgutscheine“-Aktion 185 lokalen Unternehmen zu mehr Liquidität und Umsätzen verholfen; auch die Weihnachtsspende an regionale Organisationen wurde auf 20.000 Euro verdoppelt.

Dass dieses Engagement in der Region geschätzt werde, zeige die steigende Kundenzahl, merkte Schantz stolz an: 2020 ist die RRB Mödling um fast 2.000 auf rund 64.400 Kunden angewachsen – der Marktanteil in der Region beträgt bereits 33,5 Prozent.