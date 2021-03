Eineinhalb Jahre ist das letzte Pflichtspiel der Mödling Rangers her und dann kommt gleich die schwerste Aufgabe in der gesamten Saison auf die Mannen von Josiah Cravalho zu: Die Vienna Vikings gehen als Titelfavorit in die Saison 2021. Die Wiener ließen an ihrer Favoritenrolle in Mödling keinen Zweifel aufkommen. Drei offensive Versuche der Mödlinger verstrichen ohne merklichen Raumgewinn, während die Wikinger für die Rangers-Defensive nicht zu stoppen war. Vikings-Quarterback Eystin Salum lief in seinem ersten Spiel für die Wiener dreimal in die Endzone. Die Vikings führten nach dem ersten Viertel mit 21:0.

Angeschrieben und ausgeschieden

Im zweiten Spielabschnitten gelangen den Rangers in einem Versuch zwei große Raumgewinne. Austin Micci, der neue Runnigback der Rangers, trug den Ball in die Endzone. Bernhard Kaltenegger verwandelte den Extrapunkt zum 21:7. Es sollte das letzte Highlight der Mödlinger bleiben. Nach Emil Eckersdorfer schied auch noch Quarterback Benjamin Bräuer aus. Die Nummer 15 der Mödlinger kehrte nach einem harten Hit nicht mehr zurück, wurde nach der Halbzeitpause von Benjamin Foremann ersetzt. Zuvor lief der Ex-Ranger Florian Wegan noch zum 7:27-Pausenstand.

Schadensbegrenzung nach der Pause

In der zweiten Halbzeit versuchte die Rangers-Defense den Druck der Vikings unter Kontrolle zu halten, während der Offensive rund um Foremann nur Teilerfolge gelangen. Die Mödlinger kamen nicht mehr auf die Anzeigentafel, hielten die Niederlage aber einigermaßen in Grenzen. Der Achauer Wegan stieß für die Vikings noch einmal in die Endzone vor. Der Extrapunkt saß auch. Unmittelbar vor dem Ende des dritten Viertel sorgte Tight-End Rudi-Lee Frey für den letzten Touchdown der Partie. Der folgende Extrapunkt bescherte den 7:41-Endstand.

Stimme zum Spiel

Rangers-Headcoach Josiah Cravalho: "Das Ergebnis ist zwar nicht optimal, aber ich bin stolz auf unser Team. Wir haben bis zum Ende hochmotiviert gekämpft, und viele Spieler haben eine tolle Leistung abgeliefert. Nach dem Ausfall von zwei Starting Receivers und dem Starting Quarterback fehlte uns die Tiefe, um weiterhin mithalten zu können.“