Um die Tempobolzer und aufkeimende Roadrunner-Szene in Zaum halten zu können, wurden die Strafen extrem angehoben und die Dauer des Führerscheinentzuges verdoppelt.

Die gute Nachricht. Laut Major Andreas Cihlar, Einsatzreferent im Bezirkspolizeikommando Mödling, liegt die „klassische Roadrunner-Rennstrecke aktuell in der Triester Straße im 10. Bezirk in Wien. Im Bezirk Mödling ist die Szene bis jetzt noch nicht in Erscheinung getreten“. Nichtsdestotrotz haben Polizistinnen und Polizisten seit Jahresbeginn im Bezirk Mödling bereits an die 7.000 Organmandate und 2.600 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen ausgestellt.

Außerhalb des Ortsgebietes seien Kraftfahrzeuglenker vor allem entlang der B17, auf der B13 zwischen Breitenfurt und Laab im Walde sowie der B16 zwischen Achau und Münchendorf zu schnell unterwegs, verweist Cihlar auf exekutive Schwerpunkt-Regionen. Im Ortsgebiet seien eklatante Übertretungen kaum an der Tagesordnungen. „Da hilft uns die hohe Dichte an Radargeräten.“

Bezirkshauptmann Philipp Enzinger kann dem neu geschnürten Raserpaket einiges abgewinnen: „Diese verschärften Bestimmungen sind ein wichtiges Signal an Personen, die mit weit überhöhter Geschwindigkeit das Leben Unschuldiger gefährden und werden von uns streng exekutiert werden.“

Die Zahlen sprechen Bände, wobei sich auch die Auswirkungen des hochrangigen Straßennetzes (A2, A21, S1) zeigen: Im Zeitraum von 3. September 2020 bis 2. September 2021 langten bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling 107.000 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen ein.

85 Mal wurde der Führerschein eingezogen, darunter einem Lenker, der auf der B17 in Wiener Neudorf mit 96 statt 50 km/h unterwegs war. Ebenso wie einem Raser, der auf der A2 Richtung Graz mit Tempo 145 in der 80er-Zone gemessen wurde. Teuer wurde es für einen Lenker, der auf der A2 (Gemeindegebiet Guntramsdorf) mit 202 km/h Richtung Wien eilte (1.000 Euro) und für einen Deutschen, der im Ortsgebiet statt 30 mit 112 km/h unterwegs war – 2.000 Euro.



Der Weg zum flächendeckenden 40er

Die Behörde bemühe sich, an vielen Örtlichkeiten die Verkehrssicherheit zu heben: „Nicht nur aus Gründen der Geschwindigkeitsreduzierung“, wie Enzinger anmerkte. Darunter der verordnete 30er im Verlauf der L151 im Bereich des Eichkogels beim „Haus an der Weinstraße“ in Mödling sowie die Geschwindigkeitsbeschränkung auf der B17 auf 50 km/h im Ortsgebiet von Guntramsdorf und weiterführend in Richtung Wiener Neudorf. „Dieser Prozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

Die derzeitige Umsetzung betrifft nur den Bereich des Ortsgebietes von Guntramsdorf. Das Verfahren für die weiteren Bereiche ist noch offen“, betonte der Bezirkshauptmann. Zudem sei in den vergangenen Jahren die Fahrgeschwindigkeit in Perchtoldsdorf, Gießhübl, Biedermannsdorf (nur auf Gemeindestraßen), Mödling und Gumpoldskirchen auf 40 km/h reduziert worden. „Für Maria Enzersdorf läuft derzeit ein solches Verfahren.“ Weitere Gemeinden überlegen ebenfalls eine 40er-Regelung, merkte Enzinger an.

Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller schließt sich der Meinung von Major Cihlar an.

„Wenn ich an eine richtige Raserstrecke denke, fallen mir eher Straßen in Wien, wie die B17 auf Höhe Wienerberg, ein. Der Bezirk Mödling ist dafür nicht unbedingt bekannt.“ Geschwindigkeitsübertretungen wirken die Gemeinden im Bezirk laut Bruckmüller gut entgegen. „In allen Bereichen des Bezirks ist man bemüht, gefährliche Stellen beispielsweise mit Kreisverkehren oder Tempoverringerungen zu entschärfen.“

Projekte dieser Art dürften aber seit Längerem nicht besonders notwendig gewesen sein. Josef Weinmar, Leiter der Straßenmeisterei Mödling, kann sich „in letzer Zeit an keine spezifischen Projekte zur Entschärfung von Raserstrecken im Bezirk erinnern.“