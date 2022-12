Friedhofsweg in Biedermannsdorf als Rennstrecke

Ein angefahrener Laternenmast und eine umgefahrene Mülltonne waren der Auslöser für eine angeregte Debatte in der Facebook-Gruppe "Mein Biedermannsdorf". Viel zu schnell würde am Leo Eichinger-Ring gerast, der Friedhofsweg sei ein Abschneider, um sich die Ortsstraße zu ersparen oder schneller zum Autobahnanschluss bei Laxenburg/Wiener Neudorf zu kommen.

Grünen-Sprecherin Simone Jagl betont: "Bereits bei der Planung der Verkehrswege in den oberen Krautgärten war für 'Die Grünen' absehbar, dass die Siedlung als Abkürzung zwischen Laxenburg und der Biedermannsdorfer Ortsstraße genutzt werden würde und damit möglicherweise schwierige Verkehrssituationen entstehen könnten. Wir haben deswegen bereits damals vorgeschlagen, den Leo Eichinger-Ring als eine Wohnstraße auszuführen, fanden jedoch keine Zustimmung im zuständigen Bauausschuss. Wir haben damals dem Kompromiss zugestimmt, die Straße vorerst 'normal' ausführen zu lassen und im Falle, dass sich die zukünftigen Anrainer dafür aussprechen würden, eine Wohnstraße daraus zu machen."

2019 haben Anrainerinnen und Anrainer eine Interessensgemeinschaft gegründet und ihre Anliegen an alle Fraktionen und den Gemeinderat gewandt haben. Auf Druck der Grünen im Gemeinderat wurde im Sicherheitsausschuss beschlossen, eine Verkehrserhebung als Grundlage für mögliche Maßnahmen in Auftrag zu geben. Jagl erinnert sich: "Diese Erhebung fand zu einem denkbar ungünstigen, weil nicht repräsentativen Zeitpunkt statt. Im August nach dem ersten Corona Lockdown, einer Zeit zu der viele Menschen noch zuhause in Homeoffice waren und außerdem Ferien waren."

Die Ergebnis wurden in einem Sicherheitsausschuss im Herbst 2020 vorgestellt und besprochen, eine öffentliche Präsentation wurde angekündigt. Diese Präsentation sollte im Oktober 2020 in der Aula der Volksschule stattfinden, die Studienvorstellung fand aber aufgrund der damaligen Corona-Situation - die Zahlen stiegen wieder - bis heute nicht statt. Gefordert sei der zuständige Sicherheitsgemeinderat Peter Schiller, SPÖ, in den sein Ressort dieses Problem falle.

Peter Schiller, SPÖ, sieht in den Forderungen der Grünen "Fragen, die bewusst hochgespielt werden. Am Eichinger-Ring gibt es kein Schnellfahren. Ich habe selbst mit meiner damaligen Lebensgefährtin direkt am Eichinger-Ring gewohnt, vom Balkon konnte ich genau auf die Straße sehen. Bei den vielen Kurven geht sich ein Rasen gar nicht aus". Das Gutachten besage, die Situation am Eichinger-Ring "sei hausgemacht. Also nicht irgendwelche bösen Fremden fahren dort, sondern Menschen, die dort wohnen".

Anders sieht die Situation am Friedhofsweg aus. Dieser werde sehr stark als Spazierweg genutzt, auch wenn als solcher eigentlich die Bachpromenade vorgesehen war. "Und wer im oberen Ort wohnt, der fährt über den Eichinger-Ring zum Friedhof. Und möglicherweise auch zur Autobahn", sagt Schiller. Wer eine Wohnstraße fordere, dem müsse bewusst sein, was das in der Praxis bedeute. "Dann ist am Eichinger-Ring jeder zweite Parkplatz weg", betont Schiller, "denn laut Straßenverkehrsordnung müssen die Parkplätze dann eingezeichnet werden". Eine Info-Veranstaltung für die Betroffenen gehe sich vor Weihnachten nicht mehr aus. Denn diese plane er im Frühjahr in der Jubiläumshalle, die jetzt durchgehend von Weihnachtsfeiern belegt sei.

Das Thema wird auch in der nächsten Gemeinderatssitzung diskutiert, diese findet am Mittwoch, 7. Dezember statt.

