Frauen-Duo überfiel 78-Jährige in Brunn am Gebirge

Eine 19- und eine 16-jährige Wienerin sollen in der Nacht auf Dienstag eine 78 Jahre alte Frau am Bahnhof Brunn am Gebirge überfallen und ausgeraubt haben. Das Duo sei vom Opfer eindeutig identifiziert worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Teenager habe einen Schlagring bei sich gehabt und sei nicht geständig gewesen, die ältere Verdächtige habe die Aussage verweigert.

Die 78-Jährige hat auf der Polizeiinspektion Brunn am Gebirge angegeben, dass ihr von zwei jungen Frauen auf den Kopf geschlagen und die Handtasche geraubt worden sei. Die betagte Dame blieb unverletzt. Das Duo wurde kurz darauf im Zuge einer Fahndung angehalten. Die 16-Jährige hatte laut Polizeibericht neben dem Schlagring auch geringe Mengen Cannabiskraut bei sich.

