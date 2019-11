Seit 1. November gilt nun das absolute Rauchverbot in Gastronomiebetrieben. Ab sofort ist bei Nichteinhaltung des Gesetzes mit hohen Strafen zu rechnen. In den Mödlinger Betrieben ist die Umstellung recht ereignislos über die Bühne gegangen, wie Bezirkswirtesprecher Johannes Schmid und Inhaber des Café Kanzlei in Mödling im NÖN-Gespräch bestätigt: „Insgesamt fällt die Bilanz positiv aus. Es gab keinerlei Konflikte. Die Gemeinde Mödling hat die Situation ganz gut gelöst.“

So dürfen Mödlinger Gastronomen ihre Schanigärten nun das ganze Jahr über betreiben, auch über den Winter. „Unsere Gastronomen haben, wie im Sommer, Rechtssicherheit bis 23 Uhr und dürfen Gäste draußen ebenfalls bewirten. Wir Mödlinger sind da Vorreiter und das wird, glaube ich, viel zu wenig kommuniziert.“ Probleme mit der Lärmbelästigung durch zu laute nächtliche Gespräche werde es nicht geben, glaubt der Bezirkswirte sprecher.

Nur Nayla Lounge hat Raucher aufgegeben

Von Kollegen, die aufgrund des Gesetzes ihr Lokal zugesperrt haben, weiß Schmid nichts – einzig die Sisha Bar Nayla Lounge in der Hauptstraße ist Geschichte.

Schmid zieht erste Bilanz: „Insgesamt halten sich alle Wirte an das Gesetz. Die Idee, provokant zu rauchen und die Strafen beispielsweise durch höhere Preise zu kompensieren, ist mir neu. Problematisch waren die Strafen für die nicht ordnungsgemäße Trennung zwischen Raucher- und Nichtraucherräumen, aber die fallen ja jetzt weg.“

Auch im Mödlinger Babenbergerhof hat sich niemand beschwert. Rezeptionistin Svenja Renken erzählt im NÖN-Gespräch: „Sogar unsere klassischen Rauchergäste kommen trotzdem. Sie gehen halt jetzt vor die Tür.“ Der Garten des Babenbergerhofs wurde entsprechend aufgerüstet.

Es gibt Stehtische, Kerzen und Decken. Um auch dem Müllproblem durch weggeworfene Zigarettenstummeln Herr zu werden, hat die Mödlinger Stadtgemeinde ein Projekt namens „100 Prozent Tschick im Kübel!“ ins Leben gerufen – die NÖN berichtete: Gemeinsam mit den Kooperationspartnern Saubermacher, „Monopolverwaltung“ und Abfallverband werden die aktuell insgesamt 31 teilnehmenden Gastronomiebetriebe in Mödling mit einheitlichen Aschenbechern sowie eigener Entleerung unterstützt.

Für all jene Betriebe, die keinen eigenen Schanigarten haben, oder ihre Gäste nicht direkt vor dem Eingang rauchen lassen wollen, hat sich die Stadtgemeinde ebenfalls eine Lösung einfallen lassen:

Beim „Puddingbrunnen“ in der Brühler Straße Ecke Kirchengasse wurde eine eigene Raucherzone eingerichtet. Um die Raucher von den dichtbewohnten Gebieten umzuleiten, wurden große Aschenbecher installiert. Diese Lösung stellt dabei aber keine Verpflichtung dar, sondern ist lediglich eine „Hilfe für den Wirten“, erklärt Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP: „Klar ist auch, dass dort die Lärmentwicklung genauso der Uhrzeit angepasst sein muss und nicht laut gegrölt werden darf.“

Eine, die sofort mit Begeisterung beim Projekt dabei war, ist Charoula Timiosidol, Inhaberin des griechischen Restaurants Akropolis: „Nachdem wir wussten, dass das Rauchverbot nun tatsächlich kommt, wollen wir unseren rauchenden Gästen einen angenehmen Platz zum Verweilen anbieten können. Wir haben bereits eine Glasüberdachung für unseren Garten bestellt, damit die Gäste auch bei Regen ihre Zigarette genießen können.“

Was die Kontrollen des Rauchverbots betrifft, sieht es in Mödling anders als in Wien (dort schwärmen Mitarbeiter des Marktamtes aus). „Es sind keine eigenen Kontrollen vorgesehen“, merkte Bezirkshauptmann Philipp Enzinger an. Etwaigen Anzeigen werden man natürlich nachgehen. Auch Bezirkspolizeikommandant Oberst Peter Waldinger stellt fest: „Wir kontrollieren nur das Rauchverbot, wenn im Fahrzeug unter 18-Jährige mitgeführt werden.“