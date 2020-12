Beschlossen wurden nach einem zweijährigen, intensiven Diskussionsprozess das örtliche Entwicklungskonzept, die Änderung und Neudarstellung des örtlichen Raumordnungsprogrammes sowie die Änderung und Neudarstellung des Bebauungsplanes samt Bebauungsvorschriften.

ÖVP, und Grüne stimmten für das neue Programm, SPÖ, Bürgerliste und FPÖ dagegen, die beiden NEOS-Gemeinderäte Christoph Müller und Anton Platt enthielten sich der Stimme. Geschäftsführende Gemeinderätin Andrea Kö, ÖVP, zuständig für Raumordnung und Ortsentwicklung, hält das Raumordnungsprogramm für eine gute Basis, um „Perchtoldsdorf als lebens- und liebenswerte Gemeinde weiterzuentwickeln“.

Ich weiß, dass viele Junge aus Perchtoldsdorf wegziehen, weil sie sich keine Wohnung hier mehr leisten können.“ Susanne Giffinger, SPÖ

Auch Vizebürgermeister Christian Apl, Grüne, ist der Meinung, dass „die beschlossene Raumordnung ein Schritt in die richtige Richtung ist, wenn man die Ausgangslage und die Rahmenbedingungen berücksichtigt. Das ideale, nachhaltig und klimaneutral organisierte Dorf bildet sie freilich noch nicht ab, aber immerhin kommen im Örtlichen Entwicklungskonzept erstmals Begriffe wie Biodiversität, reduzierte Bodenversiegelung und verstärkter Klimaschutz sowie Klimawandelanpassung vor.“

Anders sieht das Gemeinderätin Susanne Giffinger von der SPÖ: „Der Gemeinderatsbeschluss ist zu respektieren, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass leistbares Wohnen in Perchtoldsdorf möglich bleibt. Wenn du die Anzahl der Wohneinheiten pro Grundstück senkst, dann verträgt sich das nicht mit leistbarem Wohnen. Bei zwei Wohneinheiten kann ich keinen sozialen Wohnbau mehr auf ein Grundstück stellen. Wir haben nichts gegen eine Villa, aber es muss auch möglich sein, auf einem großen Grundstück kommunalen Wohnbau zu ermöglichen. Ich weiß, dass viele Junge aus Perchtoldsdorf wegziehen, weil sie sich keine Wohnung hier mehr leisten können.“

Ähnlich argumentieren die FPÖ und die NEOS. FPÖ-Gemeinderat Robert Lugar merkt an: „Die von der ÖVP und den Grünen beschlossene Raumordnung trägt dem Wunsch nach weniger Ansiedlungen in Perchtoldsdorf Rechnung. Das soll mit einer geringeren Verdichtung der Wohneinheiten und mit einer restriktiven Möglichkeit überhaupt zu bauen erreicht werden.“ Das sei aber nicht realistisch, denn der Siedlungsdruck würde dazu führen, dass für junge Leute leistbares Wohnen in weite Ferne rückt: „Um auch in Zukunft unseren Kindern die Möglichkeit in Perchtoldsdorf zu leben geben zu können, müsste die Gemeinde proaktiv leistbaren Wohnraum schaffen, und nicht durch die geänderte Bauordnung genau das Gegenteil vorantreiben.“ Sonst würde sich Perchtoldsdorf zu einem „Reichenghetto“ entwickeln, in dem junge Familien wenig Chancen auf leistbaren Wohnraum vorfinden.

Und Christoph Müller von den NEOS meint: „Durch das neue Raumordnungsprogramm wird es für junge Familien, sollten sie nicht gerade das Glück einer Erbschaft haben, immer schwieriger, in Perchtoldsdorf eine neue Heimat zu finden. Der Grund dafür ist, dass durch die restriktive Raumordnung viel weniger Wohnraum geschaffen werden wird und dadurch auch die Preise weiter steigen werden.“

Gabriele Wladyka von der Bürgerliste mein, dass „vieles gelungen ist, wie die Erhöhung der Mindestgrundstücksgröße, Festlegung von maximal sechs Wohneinheiten in Teilen des Kerngebietes, Freiflächen zum Schutz von Grünräumen, verschärfte Bebauungsbestimmungen vor allem in den Schutzzonen. In manchen Bereichen sei man von der Auflage abgerückt, geplante Verschärfungen wurden zurückgenommen.

„Hier hat man dem Druck der Eigentümer nachgegeben. Dennoch ist es insgesamt sehr erfreulich, was da gelungen ist.“