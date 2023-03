Alpenverein Mödling ist Nummer 3 in Niederösterreich

Das Team des Alpenvereins Mödling mit Sitz in der Brühler Straße 5 in Mödling startet im Vorjahr wieder voll durch. (Kinderwagen-) Wanderungen, Trailbiken, Sportklettern für Kids, (Senioren-) Wanderungen, Weitwanderungen, Klettersteige, Sport- und Alpinklettern, Radtouren bis zu Paddeln und Kanufahrten gehören zum umfangreichen Angebot. Ebenso wie Vorträge, Workshops, Adventkranzbinden für die Kinder. Ein Fixpunkt ist zudem das wöchentliche Alpenvereinsturnen in der Turnhalle am Hyrtlplatz.

Für heuer sind wieder viele interessante Aktivitäten geplant, machte die 3. Vorsitzende Elisabeth Bachner, auch für die PR verantwortlich, deutlich. Das Programm des Alpenvereins Mödling werde halbjährlich in der Mitgliederzeitschrift „unterwegs“ veröffentlicht und ist immer aktuell auf der Website unter www.alpenverein.at/moedling/termine/index.php zu finden.

Eine wesentliche Aufgabe bestehe zudem darin, die neu gewonnenen Mitglieder auch langfristig zu halten. Daher führte die Sektion Mödling im Vorjahr zwei eigene Veranstaltungen für bestehende und zukünftige Mitglieder durch und präsentierte sich bei drei Mödlinger Gemeindeveranstaltungen. Im Zeichen des Miteinanders wurden die Veranstaltungen vom Alpenverein Mödling erstmals in Kooperation mit den Naturfreunden bestritten.

Höhepunkt: Vortrag über Lawinenkunde

Eine Großveranstaltung im Dezember war der Höhepunkt für das rein ehrenamtlich arbeitende Team des Alpenvereins Mödling - in Kooperation mit den Sektionen in Perchtoldsdorf und Baden, eine Herausforderung. Alle Wintersportler waren eingeladen, ihr Lawinenwissen auf den neuesten Stand zu bringen. Rund 500 Besucher fanden sich in der Europahalle ein und verfolgten den Vortrag von Michael Larcher. Er erklärte anhand von Lawinenunfällen, was die wahrscheinlichen Auslöser waren und was man vielleicht vor Antritt der Tour berücksichtigen hätte können.

Fotos:

1) Kletterturm am AktivTag 07.05.22

2) Gesundheitstag Mödling 10.09.22

3) Lawinenupdate 03.12.22

www.alpenverein.at/moedling

