Brunn am Gebirge: „Kellerberg“ kontert mit Kurzparkzone

Nach der flächendeckenden Einführung des Parkpickerls in Wien, haben nahezu alle NÖ-Umlandgemeinden mit der Kundmachung von Kurzparkzonen reagiert. In Brunn am Gebirge hat man sich zum Abwarten und Beobachten der Situation entschlossen – die NÖN berichtete. Nach wenigen Tagen ist allerdings klar, dass die Pendler offensichtlich die „Parklücke“ im Bereich Kellerberg – Wolf- holz-Siedlung entdeckt haben und den etwa einen Kilometer langen Fußmarsch zur U6-Endstelle Siebenhirten nicht scheuen.

Anrainer Stefan Hell berichtet, dass seit 1. März vermehrt Kraftfahrzeuge die Hötzendorfstraße, Auf der Schanz und die Ferdinand RaimundStraße verparken. „Auch Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen wurden bereits beobachtet. Das oftmals vorgebrachte Argument, wonach der Fußweg zur U-Bahn für viele ohnehin zu lang ist, greift nicht, da man zum Beispiel von der Schanz bequem mit dem Bus zur U6 fahren kann. Da diese Haltestelle noch zur Kernzone Wien zählt, muss hier auch nicht extra gezahlt werden“, erklärt Hell.

NÖ-Seite voll, Wiener Bereich leer

Ein Lokalaugenschein der NÖN hat ergeben, dass, ähnlich wie bei der Ketzergasse in Perchtoldsdorf, eine Straßenseite zu Wien, die anderen jedoch zu Niederösterreich gehört. Was zur Folge hat, dass vermehrt Fahrzeuge ausschließlich auf der blau-gelben Seite abgestellt werden.

ÖVP wirft SPÖ-NEOS Untätigkeit vor

Für Oliver Prosenbauer, ÖVP, „ist jetzt das eingetreten, wovor ich immer und vor allem rechtzeitig gewarnt habe. Natürlich wird es zu einem Parkchaos im Bereich der Hötzendorfstraße kommen. Wir hätten die Chance gehabt, rechtzeitig zu reagieren und Maßnahmen zu ergreifen, doch leider haben Bürgermeister Andreas Linhart und Verkehrsreferenten Chris Schmitzer nur beschwichtigt“.

Ortschef Andreas Linhart, SPÖ, weist die Vorwürfe, untätig gewesen zu sein, zurück und hat umgehend auf die Situation reagiert. „Wir haben beschlossen, die bereits vorbereitete Kurzparkzonen- und Gebietsabgrenzungs-Verordnung ,Wolfholz’ umgehend zu erlassen und das Parken nur mehr für Anrainer zu erlauben.“

SPÖ: Anrainer werden verständigt

Die nächsten Schritte sind, „die Anrainer zu verständigen und die Kundmachung zu veröffentlichen“, betonte Linhart. In wenigen Wochen wird die Umsetzung erfolgt sein.

Ein Pickerl mit vielen Fragezeichen

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden