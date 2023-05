Konzertreihe im Schlosshof Gumpoldskirchen

Hans Hühnel vom Weingut Hühnel & Hammer startet Anfang Juni gemeinsam mit dem Musiker-Ehepaar Christine und Christoph Gigler die Konzertreihe „Rebklang mit Dinner“ als neue Kulturinitiative im Innenhof des Schlosses Gumpoldskirchen.

Wunsch nach mehr Musik war da

Als die Familie Gigler in den Weinort zog, war bald klar, dass sie ihre neue Wahlheimat mit Musik bereichern möchte: „Der malerische Schlossheurige hat uns inspiriert, im November einen Verein zur Förderung, Vermittlung und Auseinandersetzung von Kunst, Kultur und Wein zu gründen.“ Christoph Gigler ist Tubist der Wiener Philharmoniker und Christine steht seit über 20 Jahren mit ihren beiden Schwestern – den Schick Sisters – auf der Bühne. Mit Mark Gaal ist ein weiterer Philharmoniker im Boot.

Schloss als passende Kulisse für Kultur

Die künstlerische Leitung hat Christine Gigler übernommen, für sie entstand das Projekt „aus gemeinsamer Liebe zum Genuss und aus Leidenschaft für Qualität: „Der pittoreske Weinort und das schöne Schloss bieten eine wunderbare Gelegenheit, die Themen Wein, Kunst und (Ess-)Kultur zu verbinden.“

Auch Hühnel, selbst Obmann des Vereins, will „hervorragende Weine, exklusive Kulinarik und spannende Musik in einem einzigartigen Ambiente mit durchaus neuen Noten versehen: Wir haben beim Schlossheurigen als ´Presshaus Family“ ein Konzert gemacht und sind auf die Idee gekommen, die tolle Location künftig als Verein für weitere Auftritte zu nutzen.“ Anna Gerland und Zane Berger vom Weingut zum Pranger sorgen für ein „saisonales Dinner“, die Weinbegleitung kommt aus dem Weingut Hühnel & Hammer.

Am 9. Juni beginnen die Schick Sisters

Die Konzertreihe startet am 9. Juni mit den Schick Sisters, bis 25. Juni stehen an drei Wochenenden auch Matthias Schorn & Christoph Gigler, die Schrottern, das Wiener Glacisensemble, Art of Brass Vienna und Faltenradio auf der Bühne. Zum Abschluss gibt es im Schlossgarten beim Frühschoppen Volksmusik von der Presshouse Family.

Kulturgemeinderätin Dagmar Händler freut sich über „die Bereicherung des Veranstaltungsangebotes: Durch das große Netzwerk der Gründungsmitglieder sind abwechslungsreiche Konzerte vorprogrammiert. Von klassischen Konzerten über Singer/Songwriter Aufführungen bis hin zu Wienerischem oder jazzigen Anklängen wird Hochwertiges aus dem Musikbereich geboten.“ www.rebklang.at

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.