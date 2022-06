Microsoft steht in Achau in den Startlöchern

Werbung

Laut dem Wirtschaftsmagazin „Gewinn“ erwarb Microsoft rund 36.700 Quadratmeter Land in einem Gewerbegebiet in Achau für etwa 17,7 Millionen Euro. Entstehen dürfte hier eines von drei (Schwechat und Vösendorf) in Ostösterreich geplanten Rechenzentren. Das Unternehmen selbst hält sich zu dem Vorhaben bedeckt. Verwiesen wird auf Sicherheitsgründe.

Achaus Bürgermeister Johannes Würstl, Bürgerliste Achau, hat die Bemühungen des US-Technologiekonzerns von Anfang an unterstützt. Aus Rücksichtnahme auf den Wunsch von Microsoft hat er allerdings darüber in der Öffentlichkeit nichts verlauten lassen. „Der Grund gehört nicht der Gemeinde, das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein.“

Firma hat Teil ihres Geländes weiterverkauft

Die Firma Kuhn Ladetechnik ist Besitzerin des Areals, sie hat einen Teil des Grundes an Microsoft weiterverkauft. Kuhn errichtet hier einen neuen Standort und wird vom Ortszentrum hierher übersiedeln. „Entstehen wird ein neues Servicezentrum“, erläutert der Ortschef im NÖN-Gespräch.

Die Bautätigkeiten von Kuhn sind bereits unübersehbar, Microsoft wird sich dahinter ansiedeln. Derzeit laufen noch die notwendigen Widmungsverfahren. Ein wichtiges Kriterium zur Standortauswahl war das Gewässer, das hinter dem Gelände in Richtung Maria Lanzendorf/Lanzendorf fließt. „Im Fall des Falles kann das Wasser aus dem Bach zur Kühlung der Rechenanlagen genutzt werden“, sagt Würstl. Er rechnet mit „20 bis 25 hochwertigen Arbeitsplätzen, die hier entstehen werden“.

Mit der Ansiedlung einher wird auch großer Strombedarf gehen, weiß Christian Call, Sprecher der Wiener Netze: „Ob tatsächlich ein neues Umspannwerk in Achau errichtet wird, kann so nicht gesagt werden. Fest steht, dass zu den 46 Umspannwerken, die wir in Wien und dem Wiener Umland betreiben, neun dazukommen werden. So schließen wir den Höchstspannungsring in und rund um Wien, um unseren Kundinnen und Kunden die Versorgung mit 380.000 Volt garantieren zu können.“

