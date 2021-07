Geht es nach Vizebürgermeister & Finanzstadtrat Ferdinand Rubel, ÖVP, kann ein Rechnungsabschluss durchaus spannend sein. Er ist immerhin der Nachweis, wofür die Stadtgemeinde ihre gesamten öffentlichen Mittel – im Fall von Mödling immerhin rund 70 Millionen – einsetzt.

Mit der „Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015“ hat der Nationalrat die Einführung einer vollständigen Vermögensrechnung für Gemeinden angeordnet. In dreijähriger Vorarbeit haben die Mitarbeiter des Kammeramts daher das gesamte „Bewegliche Vermögen“ (Fahrzeuge, Lizenzen, Mobiliar) und „Unbewegliche Vermögen“ (Grundstücke, Gebäude, Kanäle, Wasserleitungen, Parks, Spielplätze und Straßen) erfasst. Diese „Eröffnungsbilanz“ (Aktiva und Passiva zum 1.1.2020) macht über 250 Millionen Euro aus.

Das Erfreuliche: Im Ergebnishaushalt (31. Dezember 2020) ist ein Plus von 1,3 Millionen Euro ausgewiesen. Ein Überschuss, der dem Eigenkapital zugeschossen wird, erklärte Rubel.

Im Verhältnis zu den jährlichen Gesamteinnahmen konnte der Schuldenstand „seit 2001 von 88 auf zuletzt 76,6 Prozent gesenkt werden“, merkte der Finanzstadtrat an.

Das Ergebnis des Rechnungsabschlusses zeige zudem, dass auch in Pandemie-Krisenzeiten eine „solide Basis für vorausschauendes und verantwortungsbewusstes Wirtschaften“ gelegt werden konnte.

Sehr wohl aber sei nicht die Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. (Corona-)Fördermittel in der Höhe von 2,9 Millionen Euro seien zwischen 2023 und 2026 an Bund und Land zurückzuzahlen, ergänzte Rubel.

Letztmalige Erhöhung datiert aus 2010

Er wolle auch nicht ausschließen, dass es zu einer Erhöhung für Wasser-, Kanal- & Abfallentsorgungsgebühren kommen werde – die letzte Anhebung datiert aus dem Jahr 2010. „Ich denke, man muss diesbezüglich spätestens 2023 etwas tun.“

Neuer Kindergarten, Ankauf Leiner-Areal

Infrastrukturell stehe in Mödling einiges an – vor allem die Errichtung eines zweigruppigen Kindergartens im „Neusiedler Viertel“ und der Ankauf des etwa 10.000 m2 großen „Leiner-Areals“ in der Gabrielerstraße von der HYPO NÖ: „Da sind wir in sehr konkreten Verhandlungen, die Abwicklung wird über ,Mödling Wohnen’ erfolgen“, machte Rubel deutlich. Es gelte vorerst, „das Wirrwarr an Verträgen ordentlich zu regeln“.

Am Freitag wird im Gemeinderat der 1. Nachtragsvoranschlag beschlossen. „Er ist trotz der vielen Ausgaben ausgeglichen“, hat Rubel einen ersten Einblick in das Zahlenkonvolut parat.

Für Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, und Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, steht fest: „Es ist gelungen, auch im einjährigen Corona-Modus die Daseinsvorsorge der Mödlingerinnen und Mödlinger hervorragend zu erfüllen. Alle Investitionsnotwendigkeiten konnten umgesetzt werden.“