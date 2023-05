In redbox Mödling wird wieder groß aufgespielt

Fans freuen sich jetzt schon auf den Auftritt der Band „Naked Cameo“, bestehend aus Lukas Maletzky (Gitarre u. Vocals), Maria Solberger (Synths) und Patrick Pillichshammer. Mit diesen Protagonisten gastiert dort ein spannendes junges Projekt, das mit der Debutsingle „Luddite“ in den Spotify Viral Charts Platz 1 in Österreich und Platz 6 in Deutschland erreicht hat. Insgesamt haben sie es damit auf nicht weniger als über sieben Millionen Streams geschafft, weit mehr als nur ein beachtliches Ausrufezeichen.

Man kann vor dem bisherigen Karriereverlauf dieser ursprünglich aus Oberösterreich stammenden Band nur den Hut ziehen. Ihr charakteristischer Sound, der sich aus gefühlvollen Synths, treibenden Beats und einem unverkennbaren Gesang speist, steht internationalen Pop-Größen definitiv um nichts nach. Dies wundert nicht weiter, wurde doch schon ihr Debutalbum „Of Two Minds“ von niemand geringerem als Marco Kleebauer (Leyya, Sharktank) produziert. Ende letzten Jahres haben sie ihre neue EP „Nostalgia“ releast. Darauf werden Themen wie Depressionen, Verlust der Unschuld und soziale Ängste ins Zentrum gerückt.

Tolle unterstützung kommt von Butter Bread

Als Support spielt die Wiener Funk/Fusion-Formation Butter Bread. Ursprünglich gehörten ihr Mathias Nussbaumer, Samuel Berka, Benni Riff, Maximilian Raderer und Pauli Z. an. Neu dazu gekommen sind jetzt noch Magdi Seifert als Sängerin und Clemens Girstmair, Nico Urban und Jakob Heindl als Bläsersection. Diese Band ist in der redbox längste keine unbekannte mehr. Letztes Jahr hat sie im Rahmen der Jugend-Event-Reihe „Hauscafé Presents“ bereits hier gespielt und einen denkwürdigen Eindruck hinterlassen. In den letzten drei Jahren ist es ihr gelungen, sich im Raum Wien und Umgebung dank bombastischer Live-Shows eine treue Fanbase zu erspielen. Ihre erste EP „Midnight Snack“ rotiert seit einigen Monaten auf Spotify. Eine brandneue Single wird sehr bald releast. Der Eintritt im Vorverkauf kostet 17 Euro, an der Abendkasse kostet eine Karte 20 Euro. Tickets sind erhältlich unter https://ntry.at/nakedcameosupportbutterbread

Nähere Infos unter: https://redbox-moedling.at/event/nakedcameo-butterbread/

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.