Mödling als guter Boden für Poetry Slammer

Anti Gone aus Italien begleitete ihre Gedichte in Gebärdensprache. Foto: slam'md

Unter einem Poetry-Slam versteht man einen literarischen Wettbewerb, bei dem selbstverfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit vorgetragen werden. Die Zuhörer küren anschließend den Sieger.

Am Freitag war es wieder soweit: slam'md, der einzige regulär stattfindende internationale Poetry Slam im gesamt-deutschsprachigen Raum, hieß erneut Poetinnen und Poeten aus aller Welt in der redbox in Mödling willkommen. Ein multikultureller, mehrsprachiger, unterhaltsamer, berührender, philosophischer und persönlicher Abend. Internationales Tüpferl am I war die italienische Künstlerin Eugenia Giancaspro, die unter dem Namen Anti Gone außerhalb der Konkurrenz als sogenannte Feature Poetin auftrat. Die Gebärdensprache-Dolmetscherin und studierte Literaturwissenschaftlerin überzeugt seit Jahren mit feministischen Texten, die sie simultan in der Gebärdensprache performt. Die deutschen Übersetzungen ihrer Gedichte wurden synchron zum Auftritt auf der Leinwand projiziert.

Königskraut für den Sieger

Neben den bereits in Österreich längst etablierten Slam Poeten DaWastl und Ibrakadabra aus Graz, Lukas "Lui" Hofbauer aus Klagenfurt und dem österreichischen U20 Poetry Slam-Staatsmeister Muhammed Dumanli (ebenso aus Graz), stürmten Oscar aus Venezuala, Dottore Guzman aus Chile, Anja aus Klosterneuburg sowie die Mödlinger Locals Jenny Schmid, Quasi Marcel und Papa Lyrik die Bühne. Letzterer konnte den Abend für sich entscheiden und gewann den „Goldenen Blumentopf“, in den Anti Gone das aus Italien mitgebrachte Basilikum (übersetzt "Königskraut") einpflanzte. Diese Übergabe steht nicht nur für den interkulturellen Austausch, das künstlerische Wachstum als Individuum sowie als Szene, sondern auch für die gemeinsame Verantwortung für den Planeten Erde. Moderiert wurde der kunterbunte Kulturabend in der redbox von Katharina Wenty und Simon Tomaz.

Die nächsten slam'md-Termine sind der 14. April und der 26. Mai, Anmeldungen unter poetryslammd@gmail.com. Tickets gibt es online und vor Ort.

poetryslam

