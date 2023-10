Poetry-Slam in Mödling: Goldener Blumentopf für Robert und Anja

Moderiert wurde der Abend von Katharina Wenty und Elena Sarto. Neun Poetinnen und Poeten waren am Start. Der internationale Feature-Artist Anatol Svahilec aus der Tschechischen Republik nahm das Publikum zuerst auf eine poetische Zugreise mit. Auch dieses Mal wurde eine englische Übersetzung der Texte für das nicht Tschechisch sprechende Publikum projiziert, sodass alle dem Poeten folgen konnten.

Die übrigen acht Auftretenden buhlten mit ihren Texten und Performances um die Gunst des Publikums, um ins Stechen zu kommen. Den Wettbewerb eröffnete Robert Ziffer-Teschenbruck. In seinem Text „I got your back“ gab er seinem ehemaligen Chef eine Antwort. Justyna Pikusa gewährte Einblicke in die Grauen des Krieges, „Richie Minus Eins“, der extra aus Deutschland angereist war, blieb in derselben Thematik und verwendete Texte von Heavy Metal-Songs, um eine Geschichte zu erzählen. Dann berichtete Alice Reichmann von Dialogen in der U-Bahn und brachte die Fans mit ihrem Talent, ihre Stimme zu verstellen, zum Schmunzeln. Auch Renate aus Wien weckte mit ihrer ergreifenden Erzählung von einem Autounfall starke Emotionen.

Das Nachwuchstalent Anja Knafl verglich sich mit einem Felsen in Island, Michaela Prendl kam auf die Kleidungsvorschriften in Schulen zu sprechen: „Die Kleidung ist nicht das Problem, niemals“. Abschließend thematisierte Clara Felis die Klimakrise - der Ersatzplanet sei zwar bestellt, aber noch nicht geliefert worden, „also müssen wir uns um unsere Mutter Erde kümmern“.

Schlussendlich kamen Robert Ziffer-Teschenbruck, Justyna Pikusa, Anja Knafl und Clara Felis ins Vierer-Stechen, der „Goldene Blumentopf“ ging an Robert und Anja.