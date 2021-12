Ruf nach Neuwahlen ist im Bezirk Mödling unüberhörbar

Martin Schuster, ÖVP, aus Perchtoldsdorf, Bezirksparteiobmann & Landtagsabgeordneter sei von der Dynamik, die der Kurz-Abgang ausgelöst hat, „sehr überrascht gewesen“. Mit den Personalien Karl Nehammer (Bundeskanzler) und Gerhard Karner (Innenminister) könne er „sehr gut leben. Ich kenne beide, die können das“. Dass personell alles sehr rasch gelöst wurde, war notwendig: „Eine Schockstarre können wir uns nicht leisten.“

Gerhard Wannenmacher, aus Mödling, Bezirkssprecher der Grünen, ist vorerst einmal „froh, dass nach dem Kurz-Aus diese ,Inszenierungspolitik neuen Stils’ ein Ende zu haben scheint. Es war höchst an der Zeit, dass sich die ÖVP als staatstragende Partei von diesem Stil abwendet. Dass man so lange mit der Einsicht gewartet hat und die Reißleine erst – mitten in der Pandemie – zieht, ist allerdings schrecklich.“ Durch alle diese Entwicklungen in der größten Partei des Landes habe die Republik „ohne Zweifel Schaden genommen. Es wird an der ÖVP liegen, wieder Vertrauen in die Institutionen aufzubauen“.

„Wurden noch nie so respektlos behandelt“

Gabriele Heinisch-Hosek, SPÖ, aus Guntramsdorf gehört seit 21 Jahren dem Nationalrat an, siebeneinhalb Jahre davon als Regierungsmitglied (Frauen-, Bildungsministerin). „Wir wurden noch nie so herablassend, respektlos behandelt und überfahren“, weint Heinisch-Hosek der Kurz-Ära keine Träne nach. Der Umgang mit der Opposition sei „tief und grauslich“ gewesen. Was sich wiederum darin gespiegelt habe, dass es „noch nie so viele Misstrauensanträge gegen Regierungsmitglieder gegeben hat wie in den vergangenen Jahren“. Kurz & Co hätten einen Scherbenhaufen hinterlassen. Zudem habe es „kaum Engagement in der Corona-Pandemie gegeben, es wurden Ängste geschürt und keine Werbung für die so wichtige Impfung gemacht. Ich glaube, dass sich viele Menschen alleine gelassen fühlen und sehr verunsichert sind. Daran wird auch der neue Kanzler nichts ändern“. Die SPÖ fordert einen „sofortigen Plan zum Brechen der vierten Welle. Darüber sind wir gesprächsbereit“. Andererseits: „Wenn es eine parlamentarische Mehrheit für Neuwahlen gibt, dann sind wird bereit dafür“.

NEOS-Nationalratsabgeordnete Martina Künsberg- Sarre stellt sich „die Frage, ob es nicht der bessere Weg wäre, die Wählerinnen und Wähler zu befragen, in welche Richtung sich unser Land entwickeln soll. Österreich braucht eine stabile Regierung, die nicht nur an sich denkt, sondern aktiv die Zukunft unseres Landes gestaltet. Österreich hat etwas Besseres verdient“. Als Bildungssprecherin bedankte sich die Perchtoldsdorferin beim Perchtoldsdorfer Ex-Bildungsminister Heinz Faßmann, ÖVP, „für die stets konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit. Er hat die große Bedeutung offener Schulen erkannt“.

ÖVP will „mit Bluff an der Macht bleiben“

FPÖ-Bezirksparteivorsitzender Christoph Luisser sieht in „Neuwahlen den einzigen Ausweg aus dem von Schwarz-Grün verursachten Chaos“. Nach dem „türkisen Blackout geht die alte ,schwarze’ ÖVP jetzt wie beim Pokern ,All in’ und setzt alles auf eine Karte, um mit diesem Bluff an der Macht zu bleiben“, meint Luisser. Karl Nehammer hält er „als Bundeskanzler unqualifiziert. Er spaltet die Bevölkerung in der Corona-Frage und hat das Innenministerium bis ins letzte Mausloch schwarz und türkis eingefärbt“.