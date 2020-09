Elisabeth Polz-Gerstl

Das Pastoralteam für den Pfarrverband Anningerblick wurde am Sonntag in der Pfarrkirche St. Jakobus in Guntramsdorf von Bischofsvikar Petrus Hübner (3.v.re.) eingesetzt: Diakon Andreas Frank, Pastoralassistentin Any Ciocani, Pater Dietmar Klose, Pater Karl Seethaler, Pfarrer Hudson, Pastoralassistentin Brigitte Hafner und der ehrenamtliche Diakon Edi Taufratzhofer (v.l.).