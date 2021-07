„VinziRast am Land“ ist ein Ort, an dem ehemals obdachlose Menschen zukünftig ein Zuhause in Gemeinschaft und sinnvolle Arbeit finden sollen. Zum Areal gehört auch ein alter Holzstadl, der als Heim für 200 glückliche Hühner dienen soll. Dieser wurde im Kamptal abgebaut und von Schülerinnen und Schülern der HTL-Mödling in zahlreichen Praktikumsstunden wieder zusammengebaut. Hier ist perfektes Recycling gelungen. Der Brutkasten – ein Geschenk des Lions Clubs Baden Helenental – wird dieser Tage mit den ersten Bruteiern gefüllt.

„Sobald unsere Baustelle für Besucher sicher ist und die Corona Maßnahmen es erlauben, möchten wir alle am Projekt Interessierten herzlich zu einem Tag der offenen Türen einladen“, sagt Edelmayer-Murri, Geschäftsführerin der „VinziRast am Land“. Sie hat wegen des Hühnerstalls einige bange Stunden hinter sich. Denn die Schwierigkeiten beim Transport der Holzteile nach Mayerling waren immens, „denn die Lieferung blieb auf dem Weg dorthin an einem verregneten Tag buchstäblich im Schlamm stecken“.

Umso größer die Freude aufseiten der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer und von VinziRast, dass trotz aller Hindernisse der zukünftige Hühnerstall beinahe fertiggestellt ist.