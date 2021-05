Einsatz beim schwarzen Turm in der Mödlinger Klause: Einige Jgendliche waren am Abend des letzten Schultages im Bereich des schwarzen Turmes unterwegs. Da die Zeit bereits fortgeschritten war und keine ausreichende Beleuchtung zur Verfügung stand, kam einer der Jugendlichen zu nah an den Abgrund, rutschte weg und fiel ca. 15 Meter in die Tiefe.

Ein dramatisches Beispiel, das Thomas Kaltenecker von der Bergrettung Wienerwald Süd schildert und das vor Augen führt, „dass die Bergrettung im Lockdown-Jahr 2020 eine Rekordhöchstzahl an Einsätzen zu bestehen hatte. Viele meinen ja, in Mödling gibt es keine Berge, aber die Gebiete sind weitläufig und die Wanderer oft mit dem falschen Schuhwerk ausgestattet, ortsunkundig und sich und ihre Leistung überschätzend“.

Corona-bedingt stürmten die Menschen die Natur geradezu, was zur Folge hatte, dass 2020 36 Einsätze statt der sonst üblichen rund 25 jährlichen Einsätze zu bewältigen waren, im heurigen Jahr „sind es bis heute bereits 17“, rechnet Kaltenecker vor. Dabei kommt die Bergrettung dann ins Spiel, „wenn ein normaler Rettungswagen aufgrund des Geländes nicht mehr zum Verletzten vordringen kann“, erläutert Kaltencker. Was den Notfallsanitäter freut: „Wie durch ein Wunder überstand der junge Mann den Sturz nur leicht verletzt.“

Warum es vermehrt zu Unfällen in der freien Natur kommt, ist für ihn klar: „Es treffen verschiedene Nutzergruppen aufeinander, Mountainbiker, Wanderer, Ausflügler, Reiter. Sobald die Forststraßen öffnen, ist auch die Bergrettung wieder gefragt. Und wir haben wirklich alles: von Verunglückten bis allergische Reaktionen nach Insektenstichen, auch ein Sturz vom Hochstand war dabei.“

Wichtig sei, auf die eigene Kondition und Trittsicherheit zu achten. Eine richtige Tourenplanung, die Berücksichtigung des Umstandes, dass es in der Natur auch rasch dunkel werden kann, die Mitnahme von ausreichend Flüssigkeit und Kohlenhydraten würden das Wanderleben und das der Bergrettung leichter machen.

Das Einsatzgebiet der Bergrettung in Mödling reicht vom Anninger über den Parapluiberg (Perchtoldsdorf), den Kalenderberg (schwarzer Turm), Eichkogel, Gießhübler Heide, Mödlinger Klause und Naturpark Sparbach bis zum Maurer Wald (Wien).