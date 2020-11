Aktuell (Stand Sonntag) 676 erkrankte Personen im Bezirk Mödling, 1.450 aufrechte Absonderungsbescheide, 15 Verstorbene – die Situation nimmt dramatische Situationen an.

Im Gegensatz zu vielen Wortmeldungen kann Bezirkshauptmann Philipp Enzinger eines versprechen: „Bei uns wird es weiterhin Contact Tracing geben. Wir dürfen nicht aufgeben“, die Spurenverfolgung sei „wesentlicher Beitrag zur Eindämmung der Pandemie“.

Dazu werde in der Bezirkshauptmannschaft Mödling auch personell alles nur Mögliche getan, versichert Enzinger im NÖN-Gespräch. Beide Krisenstab-Teams arbeiten – räumlich getrennt – parallel, externe Personen inklusive. Neben Bundesheerangehörigen stehen auch immer mehr Studenten und Maturanten unterstützend zur Verfügung. Sie erhalten vom Land NÖ einen Vertrag (40 Wochenstunden), erhalten ein Diensthandy und werden darauf vorbereitet, von zu Hause aus der Personen-Nachverfolgung nachzukommen.

Alles in allem ist das Contact Tracing-Team über 100-Mann/Frau-stark.

Wie es, was Maßnahmen betrifft, weitergehen wird, weiß Enzinger noch nicht. Er geht aber davon aus, dass es zeitnah zu Verschärfungen kommen wird. Dass Feuer am Dach ist, belegt auch eine Grafik, bei der fast in ganz Europa Alarmstufe Rot gilt.

„Ich appelliere einmal mehr an die Bevölkerung, die Maßnahmen mitzutragen, vor allem die Kontakte einzuschränken und Abstand zu halten.“

Bislang wurden in der Bezirkshauptmannschaft fast 25.000 Corona-Akten angelegt, knapp 27.800 Test wurden durchgeführt, bei 270 ist das Ergebnis noch ausständig.