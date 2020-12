Das Landeskriminalamt Niederösterreich führte seit Dezember 2018 intensive Ermittlungen durch, die schließlich zur Festnahme und jetzt zur Verurteilung einer Tätergruppe führten, die sich darauf spezialisiert hatte, Lkw-Sattelaufleger samt Ladung zu stehlen.

Bei insgesamt sieben derartigen Straftaten dürfte in Österreich eine Schadenssumme von etwa 428.000 Euro verursacht worden sein. Den Kriminalisten war bald klar, dass es sich um eine Tätergruppe handeln musste, die von Ungarn aus höchst professionell operierte. Deshalb starteten die niederösterreichischen Ermittler eine sehr intensive und fruchtbringende Kooperation mit der ungarischen Polizei in Budapest (NNI).

Um die Diebstähle durchführen zu können, verwendeten die Männer gefälschte Dokumente und entwendete slowakische Kennzeichentafeln.

Die Täter gingen folgendermaßen vor: Ein ungarischer Staatsbürger soll von Ungarn mit einem Lkw an einen vorher bestimmten Ort in Österreich gefahren sein, um dort auf einen Mittäter zu warten. Dieser, ein in der Slowake lebender Rumäne, kam mit einem Begleitfahrzeug aus der Slowakei zum Tatort. Die Täter schlugen besonders gerne in Industriezentren zu, wie dem Industriezentrum NÖ Süd oder die Industriestraße in Guntramsdorf.

Doch nicht nur Sattelaufleger wurden gestohlen, sondern dank der gefälschten Kennzeichen lockten die Täter diversen Firmen Ladegut heraus, das eigentlich für andere Transporteure bestimmt war. Die Firmen verluden im guten Glauben den Betrügern die Waren. Die akribischen Ermittlungen der österreichischen und ungarischen Beamten führten zum Fahrer der Gruppe, einem 64-jährigen ungarischen Staatsbürger.

Als weitere Beschuldigte konnten die Ermittler zwei ungarische Staatsbürger im Alter von 44 und 55 Jahren ausforschen und festnehmen. Der 64-Jährige ist umfassend geständig und wurde am 16. November am Landesgericht Wr. Neustadt rechtskräftig zu zwei Jahren bedingter Freiheitsstrafe verurteilt.

Der 44-Jährige wurde am 16. November am Landesgericht Wr. Neustadt zu drei Jahren Haft verurteilt. Der 55-jährige wurde am 14. Dezember am Landesgericht Wr. Neustadt zu zwei Jahren, davon 18 Monaten bedingter Haft, verurteilt.

Das Urteil gegen einen 51-jährigen Beschuldigten rumänischen Staatsbürger ist noch ausständig. Nach einem weiteren Mitglied der Bande, einem 45-jährigen ungarischen Staatsbürger wird gefahndet.