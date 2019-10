Seit Jahrzehnten kämpfen die Gemeinden Münchendorf, Trumau und Oberwaltersdorf um Hochwasserschutzmaßnahmen, die auch im Fall eines hundertjährigen Hochwassers die Orte zuverlässig schützen.

Die drei Gemeinden haben sich im Triestingwasserverband zusammengeschlossen, Münchendorfs Bürgermeister Josef Ehrenberger, SPÖ, ist der Obmann des Verbandes.

Es gibt nur ganz wenige Projekte, bei denen es notwendig ist, dass eine UVP durchgeführt werden muss und dass eine Staubeckenkommission erforderlich ist“, Bürgermeister Josef Ehrenberger

Seit dem feststeht, dass das Land Niederösterreich grünes Licht für das Hochwasserschutzprojekt gegeben hat und das Vorhaben mit einer Förderung von 30 Millionen Euro unterstützt, war unklar, ob das Projekt auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen muss.

Der Feststellungsbescheid, ob das Projekt UVP-pflichtig ist oder nicht, wurde vom Triestingwasserverband angestrengt. Jetzt liegt das Ergebnis auf dem Tisch: Vor dem Bau der Hochwasserschutzmaßnahmen muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt werden. Ehrenberger hält dazu fest: „Es ist eine sehr intensive Geschichte, die da jetzt auf uns zukommt. Es gibt nur ganz wenige Projekte, bei denen es notwendig ist, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss und dass gleichzeitig eine Staubeckenkommission erforderlich ist.“

Zwar müssen an die 19 Disziplinen in der UVP geprüft werden, da aber auch drei große Retentionsbecken projektiert sind, zwei davon in Oberwaltersdorf, muss auch die Staubeckenkommission tagen, die im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus angesiedelt ist und die ebenfalls ihren Sanctus zu dem Projekt geben muss.

"Mit der Zusage ist ein großer Schritt gelungen"

Ehrenberger erklärt: „Von den Staubecken sind als Grundeigentümer in erster Linie das Stift Heiligenkreuz und Fontana in Oberwaltersdorf betroffen.“ Bürgermeisterin Natascha Matousek, ÖVP, aus Oberwaltersdorf bekräftigt optimistisch: „Mit der Zusage des Wohnparks Fontana ist ein großer Schritt gelungen. Wir haben auch schon Ersatzflächen für kleinere Grundstückseigentümer von im Hochwasserfall betroffenen Gebieten bereit stellen können.“

Die Bürgermeisterin arbeitet mit ihrem Team im Moment an einem Info-Schreiben, in dem alle notwendigen linearen Maßnahmen erläutert werden. Doch wie wird die UVP ablaufen?

Das erklärt Ehrenberger so: „Wir müssen vonseiten des Wasserverbandes Gutachten für alle in der UVP geforderten Teilbereiche wie Geotechnik, Hydrogeologie, Kriegsmitteluntersuchung und viele Disziplinen mehr erbringen. Dazu gibt es ein Spiegelgutachten vom Land, das im Idealfall im Ergebnis mit unserem Gutachten übereinstimmt.“

Als erste Maßnahme werden in Oberwaltersdorf Bodenproben hinter „Fontana“ entnommen, um zu prüfen, ob die Staubecken so wie vorgesehen errichtet werden können.

Alleine die Planungskosten der UVP werden rund zwei Millionen Euro betragen, die Vorfinanzierung dieser Summe übernimmt der Verband.