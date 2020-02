Martin Spörker aus dem Bezirk Baden, Mitglied der Mödlinger Lions, hat 1992 erstmals beruflich ins „McDonald’s“-Management reingeschnuppert und ist hängengeblieben. Als erfolgreicher Franchiseunternehmer betreibt er drei Filialen in Wien (Breitenfurter Straße, Liesinger Platz, Triester Straße), drei im Bezirk Mödling (Wiener Neudorf und Shopping City Süd – in der Mall und am Parkplatz) und beschäftigt 260 Mitarbeiter.

Gemeinsam mit der „Volkshilfe Jobfabrik“ gründete Spörker 2001 die Initiative „McStart“, um jungen Wienern und Niederösterreichern mit Lernschwierigkeiten eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

„Ziel seines Förderprogramms ist es, den Jugendlichen einen Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern und durch gute Begleitung schon bald Erfolgsmomente zu schaffen“, präzisiert Spörker im NÖN-Gespräch. „Durch die bei uns gegebenen standardisierten Arbeitsabläufe können die Jugendlichen in aller Ruhe Routine sammeln und im Job Fuß fassen.“ Mit Erfolg: Seit Beginn der Zusammenarbeit konnten bereits mehr als 150 junge Menschen ohne Ausbildung, den Lehrabschluss schaffen und haben die beste Aussicht, dauerhaft ins Berufsleben integriert zu werden. „Die Jugendlichen lernen, Verantwortung zu tragen, gewinnen an persönlicher Erfahrung, haben ein eigenes Einkommen und stehen voll im Leben.“

Weltweite Beachtung des Projekts

Dieses soziale Engagement wird nun – spät, aber doch – honoriert: Beim erstmaligen „McDonald’s Global Volunteer-Award“ wurde das Projekt in der Kategorie „Youth Opportunity“ nominiert, und ist damit unter den zwölf weltweiten Finalisten. Der Gewinner wird im April gekürt. „Eine Riesen-Auszeichnung, weltweit genannt zu werden“, ist Spörker stolz. Das Projekt werde natürlich weiterlaufen: „Die Jugend ist unsere Zukunft und wir haben die Verpflichtung, in sie zu investieren.“

Dem nicht genug, engagiert sich Spörker auch für die Jüngsten: Als Aufsichtsrat des Vereines „Ronald McDonald Kinderhilfe“, der sich für schwer kranke Kinder und ihre Familien einsetzt.