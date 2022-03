Ausbau der Radwege ist voll im Gange

In Niederösterreich wird das Netz an Alltagsradwegen ausgebaut, in 37 Potenzialregionen werden rund 200 Kilometer an Schnellrouten in insgesamt 189 Gemeinden entstehen, erklärte Landesrat Ludwig Schleritzko, ÖVP, am Freitag: „Mit den Radbasisnetzplanungen legen wir den Grundstein für aktive Mobilität.“

Einige Kilometer sind auch bezirksübergreifend im Wienerwald im Entstehen: die 2,4 Kilometer lange Route zwischen Heiligenkreuz und Alland entlang der B210, der Geh- und Radweg zwischen Heiligenkreuz und Gaaden entlang der B11 mit 2,3 Kilometern Länge sowie die 1,8 Kilometer zwischen Hinterbrühl und Gaaden ebenfalls entlang der B11.

Startschuss Hinterbrühl – Gaaden im Sommer

Über den Stand der Dinge in Hinterbrühl weiß Ortschef Erich Moser, ÖVP, Bescheid: „Der Planer ist mit der Arbeit fertig. Nun geht es nur noch um die behördliche Genehmigung.“ Man hoffe auf einen Startschuss im Sommer. Vom derzeit bestehenden Ende des Radweges beginnend kreuzt dann der Weg die Bundesstraße, die Trasse wird auf der Waldseite weitergeführt. Es werde eine Querung ohne Ampel geben, wie das bei anderen Radwegen auch üblich sei, merkte Moser an.

Die Zuständigkeit der Gemeinde Hinterbrühl endet in etwa bei der Lackfabrik. Dann übernimmt Gaaden. Die Trasse wird als normaler Radweg entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Breite geführt. Lediglich in der Kurve ist vom Planer eine Absicherung in der Art eines Geländers vorgesehen. „Ich denke, die Sache ist sicherheitstechnisch gut gelöst“, meint Moser.

Zwischen Gaaden und Heiligenkreuz wird bereits eifrig gearbeitet. Ein Teilstück ist noch mit dem Feinbelag zu versehen. Zwischen der Autobahnauffahrt und Gaaden muss noch geschottert, gewalzt und asphaltiert werden. Ortschef Rainer Schramm, Wir Gaadner, hat den Zeitplan parat: „Bis zum 30. Juni muss alles fertig, bezahlt und abgerechnet sein.“

Laut Auskunft von ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Grasel aus Heiligenkreuz ist das Radwegenetz Alland - Heiligenkreuz bis Baden auf ein paar kurze Stücke in Sattelbach (Schwierigkeiten mit den Anrainern) fertig und ist die Eröffnung für den 25. April geplant. Man erwartet sich, da das Radfahren derzeit im Trend liegt, eine Belebung des Tourismus - in Heiligenkreuz wurden um die Mittagszeit oft 70 Radfahrer gezählt.

