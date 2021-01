Franz Thurner aus Sulz im Wienerwald schildert als Pächter von zwei Jagdrevieren eine „typische Lockdown-Sonntag-Begebenheit: Am späteren Nachmittag war ich mit meinen Hegeaufgaben – Wildfütterungen reinigen, nachfüllen sowie Salzlecken kontrollieren – beschäftigt“. Da fiel ihm eine Familie mit zwei Kindern und einem mittelgroßen, nicht angeleinten Hund auf, die „laut lärmend quer über eine Futterwiese spazierten. Sie waren vom gut beschilderten Wanderweg schon mindestens 400 Meter entfernt“, ärgert sich Thurner.

Dabei habe die Familie „ein Stück Wald, ein Feld mit Winterbegrünung und eine weitere Futterwiese illegalerweise benützt und „eine Rehgeiß mit ihren beiden vorjährigen Kitzen, die in diesem Waldstück ihren Einstand haben, hochgemacht“. Die Jungtiere seien in Panik geflüchtet, wobei das schwächere Kitz in vollem Tempo gegen einen Zaun gekracht ist und sich dabei das Genick gebrochen hat. „Nach einem lauten Klageschrei ist es sofort verendet. Diesen dramatischen Vorfall habe ich entsetzt mit dem Fernglas beobachtet.“

Leider sei das „kein Einzelfall“, ist Thurner verzweifelt: Daher sein Appell an alle Naturnutzer: „Das Verlassen der markierten Wanderwege ist nicht nur verboten, sondern gefährlich und oftmals auch tödlich für die Wildtiere.“