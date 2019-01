Gemeinsam mit seinem Team wird sich Wienerwald Tourismus-Geschäftsführer Christoph Vielhaber auch 2019 den Herausforderungen in der zweitgrößten Tourismusregion in Niederösterreich (nach der Wachau) stellen. Aufsichtsratsmitglied Christoph Kainz bezeichnete die anstehenden Aufgaben als „spannenden Prozess. Wir brauchen starke, selbstbewusste Partner und Gemeinden. Um mehr Mehrwert für diese Region zu erzielen, ist unbedingt die Vernetzung notwendig“.

Vielhaber verfolgt „ehrgeizige Ziele“ in der Region mit über 1,5 Millionen Nächtigungen und über 9,3 Millionen Tagesausflügen: „Es gilt, die positive Entwicklung voranzutreiben; das ist nur miteinander möglich.“

Den Themenreigen wird der Weinfrühling eröffnen, bei dem auch erstmals die Kulinarik eine größere Rolle spielen wird.

Der Thermenradweg „Wiener Neustädter Kanal“ wird Schwerpunkt der Niederösterreichischen Landesaustellung „Welt in Bewegung“ – ab 30. März in und rund um Wiener Neustadt – sein. Passend dazu wird mit „Radeln, genießen und erleben“ das Thema Radfahren in allen Variationen die Hauptrolle spielen - vom Genussradeln bis zum Mountainbiken. Die Eröffnung des neuen und überarbeiteten Mountainbikenetzes wird diesen Schwerpunkt optimal ergänzen.

Ein neues Projekt ist mit dem „Kultursommer Wienerwald“ geplant, bei dem die Leitveranstaltungen der Region unter einer gemeinsamen Klammer besser vermarktet werden sollen. Mit dem Projekt „Erlebnis Wald“ steht ein weiteres Vorhaben an, bei dem Wandern, Natur erleben, und die Vernetzung und Identifikation mit der Region im Vordergrund stehen.