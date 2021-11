„Öffis“ fahren im Bezirk Mödling bald bis vor die Haustüre

Auf die Gemeinde-, Bezirks-, Landes- und Bundesmandatare der ÖVP warten herausfordernde Monate, machte Landtagsabgeordneter & Bezirksparteivorsitzender Martin Schuster im Rahmen eines Pressegesprächs deutlich. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner habe der „raschen Erstellung eines Leitbildes für die Regionen“ hohe Priorität eingeräumt. Der Bezirk Mödling könne durchaus entspannter an die Sache herangehen: „Wir haben diesbezüglich schon 2016 wichtige Aufgaben erledigt.“

„Damit sind die letzten Meter zwischen Haltestelle und Wohnort mit allen Fahrscheinen plus einem Komfortaufschlag gesichert“ Martin Schuster

Zeitnah kommt dafür eine seit Langem diskutierte Geschichte zu einem guten Ende. Mit 1. Dezember wird ein wichtiges Öffi-Kapitel aufgeschlagen, das Regions-Sammeltaxi wird Realität: „Damit sind die letzten Meter zwischen Haltestelle und Wohnort mit allen Fahrscheinen plus einem Komfortaufschlag gesichert“, zeigte sich Schuster zufrieden: „Damit braucht man kein eigenes Auto mehr, um zur U- oder S-Bahn zu gelangen. Das ist vor allem im Hinblick auf die Parkpickerl-Einführung in Wien im März ganz wichtig.“ Die Postbus AG habe die Ausschreibung gewonnen, alle Details werden in wenigen Tagen bekannt gegeben, betonte der Perchtoldsdorfer.

Mödlings Bürgermeister und Nationalratsabgeordneter Hans Stefan Hintner hält die Umsetzung der Anrufsammeltaxi-Idee für „großartig. Damit ist das Öffi-Angebot Mödling – Wien perfekt abgedeckt“. Was „Corona“ betrifft, bedankte sich Hintner bei den Bezirksbewohnerinnen und -bewohnern, die „das Thema zum Glück großteils sehr ernst nehmen“. Auch wenn die Zahlen kein Ruhmesblatt sind, gehöre man „österreichweit zu den Bezirken mit der geringsten Inzidenz“.

Marlene Zeidler-Beck, Maria Enzersdorf, will sich als Mitglied des Bundesrates verstärkt den digitalen Herausforderungen widmen, Kompetenzen fördern und nicht auf die Senioren vergessen. Zudem sei es ihr als Vorsitzende des „Jugend & Familie“-Ausschusses im Bundesrat Anliegen, „die Lücke zwischen dem Karenzende und der Kleinkinderbetreuung zu schließen. Für dieses halbe Jahr gibt es noch Aufholbedarf“, gibt Zeidler-Beck zu.