Mödling: Weg von den Drogen - hin zur Entwicklung von Perspektiven

1980 lagerte das Anton Proksch-Institut aus räumlichen Gründen die erste Drogenstation Österreichs von Wien-Liesing in die Husarentempelgasse 3 nach Mödling aus. Es kam zunächst zu Protesten der Politik und der Anrainer. Die Ängste vor der stigmatisierten Personengruppe haben sich nicht bewahrheitet, die Station blieb bestehen. 2017 kehrte die Langzeit-Drogenstation zurück an den Hauptstandort nach Liesing, der Mödlinger Standort blieb erhalten und wird seit 2018 als „Rehabilitation am Husarentempel“ mit dem Konzept der therapeutischen Gemeinschaft - eine rehabilitative Einrichtung für chronisch suchtkranke Personen mit Bedarf an längerfristiger stationärer Betreuung - betrieben. Im Vordergrund stehen die soziale und berufliche Reintegration, es geht um gesundheitliche und psychische Stabilität, Rückfallprävention, finanzielle Absicherung, Eingliederung in den Arbeitsprozess. Ein multiprofessionelles Team arbeitet mit den Klientinnen und Klienten.

Auch daran, eine eigene Wohnung zu haben und selbstständig zu werden, wie ein 25-jähriger Klient der Einrichtung im Rahmen der 5-Jahres-Feier am Mödlinger Standort erzählt. Nach jahrelangem Cannabismissbrauch habe er beschlossen, sein Leben zu ändern. Er bewies Mut und Durchhaltevermögen und wird nun nach etwas über einem Jahr bald erfolgreich entlassen. Er ist abstinent, stabil, hat eine Wohnung gefunden, seine Termine wieder im Blick, hat eine Freundin und auch die Beziehung zu seiner Familie habe sich verbessert. „Insgesamt habe ich hier eine Entwicklung durchgemacht, die ich nicht für möglich gehalten habe“, erzählte er.

Elena Jäger, Leiterin der Rehabilitation am Husarentempel, betonte: „Es geht darum, diesen Menschen zuzuhören und mit ihnen Perspektiven zu entwickeln. Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen sind immer noch eine stigmatisierte Gruppe, auch innerhalb der Psychiatrie. Mit Festen wie dem heute möchten wir gegen diese Stigmatisierung auftreten.“

Unter anderem zollten Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ, sowie die Stadträte Roswitha Zieger, ÖVP, und Stephan Schimanowa, SPÖ, allen Beteiligten Respekt. 23 Männer und Frauen werden in Mödling aktuell auf dem Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben ohne Suchtmittel begleitet.