40 Jahre unverzichtbarer Kommentator der Mödlinger Stadtpolitik

Viele Gäste waren gekommen, um sich an die guten alten Zeiten und die kleinen, aber liebenswerten Hoppalas zu erinnern, die Star- und Weltmeister-Karikaturist Reini Buchacher (68) während seiner 40-jährigen kreativen Schaffensperiode sehr pointiert zu Papier gebracht hat. Vor über vier Jahrzehnten verließ der gebürtige Gailtaler seine Kärntner Heimat der Liebe wegen und wurde in Mödling sesshaft. Buchachers Karriere stand mit dem legendären Politiker Josef „Pepi“ Wagner (1940 bis 2002) in direkter Verbindung. Der wohl „wildeste“ Mandatar Mödlings wurde zum ersten Mal 1983 karikiert - und so begann „Buhahas“ Karriere als Karikaturist bei der NÖN, die bis 2001 andauerte. Weitere Engagements bei Regional- und Tageszeitungen ließen nicht lange auf sich warten. Über 7.000 Karikaturen wurden veröffentlicht. 1997 wurde Buchacher Weltmeister im Schnellkarikieren - 174 Personen in 60 Minuten.

Neben Wagner - im Rahmen einer Begrünungsinitiative als Froschkönig im Rosenbeet oder als Affe auf den Palmen in der Fußgängerzone dargestellt - durften sich vor allem ÖVP- und SPÖ-Politiker über Buchachers karikaturistische Betrachtungsweisen freuen. Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, der die Vernissage auch moderierte, wurde 1989 zum ersten Mal verewigt: „Mit starken Stirnfalten - das waren die damaligen Sorgenfalten der ÖVP“.

Gratulierten dem kreativen Vater und Jubilar Reini Buchacher: die Töchter Heidi (l.) und Kathi. Foto: Claudia Reisinger

„Net scho wieder“, war zumeist die Reaktion von Alt-Vizebürgermeister Andreas Holzmann, SPÖ, der wegen seiner damaligen Zuständigkeiten „Abfallwirtschaft und Verkehr“ in regelmäßigen Abständen aufs Papier kam. „Auf den zweiten Blick muss man aber über sich selbst lachen können.“ Auch Alt-Finanzstadtrat Karl Lang, ÖVP, hatte einiges zu erzählen. Etwa Pepi Wagners Wassersuche, bei der der eigene Brunnen angebohrt wurde, oder die Breite Föhre, die trotz vieler Initiativen nicht mehr zu retten war. Buchachers vorläufig letztes Werk ist der Jubiläumsamtszeit (20 Jahre) von Hans Stefan Hintner gewidmet. Schlussendlich waren sich alle Beteiligten einig: Man darf sich selbst nicht so ernst nehmen.

Zahlreiche Gäste waren der Einladung zur Vernissage gefolgt. Gesichtet wurden unter anderem Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, Stadtrat Peter Maschat, Alt-Vizebürgermeister Ferdinand Rubel, Christian Matzner vom Museum Mödling, Alt-Gemeinderat Heinz Tarmastin und Alt-Gemeinderätin Eveline Buchleitner. Buchachers Tochter Kathi Stiedl umrahmte die Vernissage musikalisch. Die Jubiläumsausstellung „40 Jahre BUHAHA und kein bisschen leiser“ kann bis 15. Oktober, Samstag und Sonntag, von 14 bis 18 Uhr und unter der Woche gegen Voranmeldung (0664 35 777 70) im Essinger-Haus bestaunt werden.