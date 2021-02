Auch wenn die Umstände, die zum „Absturz“ des Gipfelkreuzes noch dubios sind – die Aussagen pendeln zwischen einem Vandalenakt und einem Spaziergänger, der sich gegen das Kunstwerk gelehnt haben soll – steht für Tourismus-Stadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, fest: „Mir liegt viel daran, dass das Wackelkreuz bald wieder – und fester denn je – an seinem angestammten Platz am Frauenstein aufgestellt wird.“

Bei einem Treffen mit Obfrau-Stellvertreter Rolf Ruess von den Naturfreunden wurde offensichtlich, dass der Sockel des etwa 120 cm großen Kunstwerkes von Ludwig Gris abgerissen und das Kreuz an sich beim heftigen Aufprall an der Felswand erheblich beschädigt worden war.

Ruess erinnert sich noch an die Reparaturkosten aus dem Jahre 2016: „Knapp 2.500 Euro. So viel Geld haben wir nicht in der Vereinskassa. Ohne Hilfe von außen wird die erneute Reparatur nicht zu bewerkstelligen sein.“

Zaunbauer will dem Verein natürlich unter die Arme greifen: „Jetzt werden erst einmal Angebote eingeholt und verglichen. Dann kann beurteilt werden, wie hoch der Schaden und der finanzielle Aufwand der Instandsetzung des Kreuzes tatsächlich sind.“