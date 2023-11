Königsnatter verirrt sich in Wiener Hotel-Toilette

„Als wir ankamen und zunächst nur den Schwanz der Schlange erblickt haben, waren wir uns nicht sicher, ob es sich bei dem Tier um eine giftige Art handelt“, berichtet Tierheimleiter Stephan Scheidl. „Die Aktion gestaltete sich zudem nicht einfach, da die Schlange mehrmals in den Spülkasten und in den Rohren verschwand." Die leichte Entwarnung: Bei der Schlange handelte es sich um eine Königsnatter, eine in Nordamerika beheimatete, nicht giftige Schlange. „Diese Art ist nicht in Österreich beheimatet, weshalb wir stark vermuten, dass es sich hier um ein ausgesetztes oder entlaufenes Haustier handelt“, ergänzte Scheidl.

Das Reptil ist nun vorerst im Tierschutzhaus Vösendorf zu Gast.

