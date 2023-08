Trotz Wetterlaunen: Erfolgreiche Spielzeit für Schwejk

„Wir sind sehr zufrieden”, fasst Sommertheater-Intendant Andi Berger die Spielzeit vor St. Othmar zusammen. „Wir konnten 20 reguläre und zwei Zusatzvorstellungen bieten und hatten 90 Prozent Auslastung.” Vor einem wettertechnisch durchwachsenen Hintergrund wurde zweimal in der Europa-Halle gespielt, zweimal hat es während der Vorstellung leicht geregnet, aber „die gut ausgerüsteten Zuschauer nahmen es gelassen”.

Ein gewisser Schock war es für Berger, als Kurt Wittmann Corona-bedingt für vier Vorstellungen ausfiel, zumal dieser drei Rollen zu spielen hatte. Andi Berger übernahm und vertiefte über Nacht den Text, den er als Regisseur zwar kannte, aber aus einer anderen Perspektive: „Zum Glück sind Wittmann und ich von ähnlicher Statur, so dass die Kleidung passte, aber er war natürlich nicht da, um mir aus seiner Perspektive die Feinheiten zu erklären. Und als ich dann erstmals in einem der oberen Zimmer stand und bemerkte, dass man von da aus Bruck an der Leitha sieht, hätte ich fast vergessen, die Szene weiterzuspielen.”

Auch dass eine der Rollen ein Stotterer war, sei eine Herausforderung gewesen. „Aber ich war sehr froh, als Wittmann wieder da war.” Wäre eine Frauenrolle ausgefallen, hätte man ein echtes Problem gehabt: „Letztes Jahr hatten wir durch die Coronasituation für jede Rolle einen Springer, aber heuer war das irgendwie kein Thema mehr.”

Wiewohl Berger sehr zufrieden bilanziert, ist doch noch Luft nach oben: „Vom Run des 2019er-Jahres waren wir weit entfernt”. Pläne für den nächsten Sommer hat Berger auch schon: „Es wird eine Wiederaufnahme geben.”