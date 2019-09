„Make America great again“, hat sich Präsident Donald Trump als Ziel gesetzt. Karl Burg denkt ähnlich. Allerdings in musikalischen Belangen: „Make Jazz great again“ lautete das Motto, dem sich der als „Carlos Primero“ bekannte Mödlinger Trompeter verschrieben hat. Er erinnert sich an die Zeiten vor etwa 30 Jahren, wo im Rahmen des „Jazzforum“ über 200 Konzerte im Kursalon über die Bühne gegangen sind. „Ich habe heuer beim Weinsommer in Gumpoldskirchen gemerkt, dass Jazz zieht.“

Bei der Band „Café Drechsler“ sei die Stimmung super gewesen, der Auftritt habe ihn bestärkt, mit der Konzertreihe „Jazz in Mödling wiederbeleben zu können“, betonte Burg.

"Heimische Produkte werden gefördert"

Als Location dient der Eventkeller im „Gaumenpunkt“ in der Neudorfer Straße 10. Patrick Schaabl und Andreas Weber stehen „gerne als Gastgeber zur Verfügung. Wir sind dafür bekannt, Genuss und Kultur zu verbinden“.

Für Burg ist der „Eventkeller ein idealer Ort. Zudem passen Musik und Kulinarik sehr gut zusammen. Noch dazu, wo im Gaumenpunkt heimische Produkte gefördert werden“.

Die Stadtgemeinde Mödling unterstützt die „Make Jazz great again“-Initiative, zumal Bürgermeister Hans Stefan Hintner, VP, weiß, dass „Karl Burg für Qualität steht. Wir begleiten den Startschuss in eine neue Ära gerne mit“. Den Organisatoren gibt er aus Erfahrung gesprochen eines mit: „Man braucht in Mödling für vieles einen langen Atem.“ Geduld und Ausdauer seien gefragt, um zum Erfolg zu kommen.

Los geht’s am 19. Oktober mit dem Thomas Kramer-Quartett, dann gibt’s jeweils Freitagstermine im 14-Tage-Rhythmus. Der Musikbeitrag macht 15 Euro aus, Anmeldungen unter genuss@gaumenpunkt.at