Die Dinosaurier-Kinder-Mitmach-Show führt in das „Land der Giganten“. In einer großen Show können Kinder ab drei Jahren und Erwachsene, Dinosaurier hautnah erleben. Computergesteuerte, lebensechte, kleine und große Dinosaurier zum Anzufassen, Streicheln, oder Reiten. In einer Live-Show (11 und 14.30 und 17.30 Uhr) im BRUNO, Franz Weiss Platz 7. Nur Tageskasse 30 Minuten vor Show-Beginn geöffnet.