Eine toughe Frau, die einen Betrieb führt und darauf schaut, dass ihre Angestellten Arbeit haben – warum ist einem diese frauJEDERmann trotzdem nicht sympathisch?

Dieser Frage geht Regisseur Marcus Marschalek nach, der sich sehr intensiv mit der Sprache des Stücks beschäftigt hat. Er hat zwei wichtige Erkenntnisse gewonnen: „Wenn eine Frau diesen Text spricht, dann erinnert das gar nicht an jenen reichen Prasser, den man mit der Figur des Jedermann immer verbindet. Dann denkt man sich hoppla, da ist ja jemand, den die Sorgen und Nöte anderer Menschen nicht egal sind.

Der Schuldner ist den Geldbetrag ja schon jahrelang schuldig, derweil kümmert sich frauJEDERmann um die Kinder, gewährt ihnen Kost und Logis. Das ist mir erst aufgefallen, als eine Frau diesen Text sprach. Er rückt näher an den Zuhörer, die Zuhörerin heran, man identifiziert sich leichter mit dieser Rolle. Wer von sich würde auch schon behaupten, ein reicher Verschwender zu sein? konstatiert Marschalek. Warum diese frauJEDERmann trotzdem nicht als Identifikationsobjekt dient, liegt wohl daran, „dass sie ihre Beziehungen nur auf funktionaler Ebene pflegt. Das Herz ist nicht dabei“.

Der zweite Aspekt, den der Rollenwechsel bringt: „Es wird rasch klar, dass es sich um Menschen handelt, es geht um jede und jeden. Wir haben alle Rollen des Stücks konsequent mit Frauen besetzt. Das erleichtert diesen Zugang ungemein. Männer sind in Sprache und in den Rollen mitgemeint.“

Und da gibt es noch den letzten Aspekt der eigenen Endlichkeit. Ein Thema, um das niemand herumkommt. „Es ist die Frage, wie man das eigene Leben so gestaltet, sodass man am Ende sagen kann, es war ein gutes Leben. Die Religionen bieten Antworten, die sogar die Gnade habe, das irdische Leben nicht zu beenden, sondern in die Unendlichkeit zu führen“, sagt Marschalek. Premiere ist am 3. September, gespielt wird bis zum 12. September vor der Bergkirche Rodaun, bei Schlechtwetter im Kulturzentrum Perchtoldsdorf. Karten sind über die Homepage zu beziehen.

www.fraujedermann.at