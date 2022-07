Zementsilo als Loft: Baracke wird wachgeküsst

Werbung

Betritt man den Zementsilo, braucht es einige Minuten, bis sich die Augen an das düstere Licht gewöhnen. An der ehemaligen Verladerampe vorbei geht es immer weiter über Stiegen nach oben, der Lift hat längst sein Leben ausgehaucht. Die ganze Szenerie wirkt wenig einladend. Zementstaub bedeckt immer noch den Boden, in mancher Ecke stapeln sich noch leere Zementsäcke der Marke Portland, ein paar Tauben fliegen herum und scheinen ihr Revier zu verteidigen.

Doch Gerhard Strasser von der Immo Schmiede GmbH hat eine ganz klare Vision vor Augen, was aus diesem Objekt einmal werden kann: das Silo-Loft. "Es sind viele Nutzungsmöglichkeiten denkbar, aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier in Lofts Gewerbetreibende und Künstler für ihre Tätigkeit ein neues zuhause finden", sagt Strasser, der mit drei Partnern die Siloloft GmbH gegründet hat.

Gerhard Strasser im Gebäudeinneren des ehemaligen Zementsilos. Foto: Judith Jandrinitsch

Die Lofts sollen möglichst nutzungsoffen und somit über viele Jahrzehnte und Trends hinweg bespielbar sein. Die insgesamt etwa 5.500 m² große Bestandsfläche kann noch relativ frei eingeteilt werden, je nach Platzbedarf und Anforderungen. Der puristische Industriecharakter soll genauso wie die räumliche Großzügigkeit beibehalten werden. Neben dem Bestand sind Neubauten mit ähnlichem Konzept angedacht - hohe Lofts mit einer Basisgröße von ca. 100m², die zu verschieden großen Einheiten zusammengefasst werden können.

Das Herzstück und Highlight des Projekts, in dem die öffentlichen Bereiche und viel Betrieb geplant sind, ist aber ganz klar der alte Betonbau. In die Planung mit einbezogen wird auch die Landschaft rundherum. Befindet sich der ehemalige Zementterminal doch inmitten von Wald und einer herrlichen Natur. Einer der Partner der Silo-Loft GmbH ist Architekt Johann Hohensinn aus Graz. Er hat laut Strasser bereits wunderbare Pläne entwickelt, "die den Blick auf den Wald so freigeben, damit alle, die sich im Silo-Loft ansiedeln, dieses Gefühl, sich mitten in der Natur befinden, auch tatsächlich genießen können".

Strasser betont: „Ansprechen möchten wir Institutionen, Gewerbetreibende, Freiberufler und Privatpersonen. Wir denken dabei an engagierte Visionäre, die spezielle Räume an einem besonderen Ort suchen.“ Alle, die hier arbeiten möchten, können ihr Loft mitgestalten - Raumgröße inklusive.

"Vielleicht gibt es jemand, der sagt, er findet die Graffitis auf den Wänden cool, die möchte er nicht übermalen. Andere haben ganz andere Vorstellungen, auch diese möchten wir verwirklichen", sagt Strasser. Besonders freut sich das Team über Interessenten aus der Region. "Auch die Gemeinde unterstützt unser Projekt. Je mehr Menschen sich hier engagieren, die einen Bezug zu Kaltenleutgeben haben, umso besser." Mehr zu dem Projekt und der Reaktion der Gemeinde gibt es in der kommenden Printausgabe der NÖN Mödling.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.