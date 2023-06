„Rosenkavalier“ im „Sommernachtstraum“

Den Rosenkavalier kennt man als Oper von Richard Strauss. Bei der dritten Auflage des „Rodauner Theater Sommers“ kann man Hugo von Hofmannsthals Klassiker in einer völlig neuen Inszenierung erleben: als Theaterstück. Die zentralen Themen des Librettos - Liebe und Machtmissbrauch, Selbstermächtigung und sexueller Übergriff - werden „zeitgemäß aufgearbeitet“, betont Intendant Marcus Maschalek, der gemeinsam mit Bettina Schimak die Regiearbeit innehat: „Man kann den Rosenkavalier 2023 nicht unkommentiert auf die Bühne bringen. In Anbetracht der Missbrauchsdebatten in der Film- und Theaterbranche haben wir das Stück bewusst in den aktuellen Kontext eines Aufnahmestudios gesetzt: neu montiert und aktualisiert, aber dennoch dem alten Text verpflichtet”, erläutert Intendant Marcus Marschalek, der zusammen mit Bettina Schimak die Regiearbeit übernommen hat. Schon bei der Erfolgsproduktion „frauJEDERmann“ gelang es dem Rodauner Regieteam, einen kreativen Twist für das bekannteste Stück des Schriftstellers zu finden. „Rosenkavalier“ - zu sehen von 6. bis 10. September vor der stimmungsvollen Kulisse der Bergkirche Wien-Rodaun, bei Schlechtwetter im Kulturzentrum Perchtoldsdorf.

Der Sommernachtstraum ist von 14. bis 17. September zu sehen. Foto: Rodauner Theater Sommer

Weiter geht's von 14. bis 17. September mit dem William Shakespeare-Klassier „Sommernachtstraum“. In Rodaun wird das Theaterstück gemeinsam mit dem ArteFaktum Kulturverein auf die Bühne gebracht, dessen Vorsitzende Katharina Hauer Regie führt: „Was mich am Sommernachtstraum schon immer fasziniert hat, sind die verschiedenen Handlungsebenen, die sich vermischen und durchdringen. Der Welt des Tages und der Rationalität, dargestellt durch den athenischen Hof und seinen Herrscher Theseus, steht die Welt der Nacht und der Fantasie, in der Oberon und Titania als Herrscher des Waldes und der Feenwelt leben, gegenüber.” Auch mit dem Sommernachtstraum übersiedelt man bei Schlechtwetter nach Perchtoldsdorf.

Mehr als 3.000 Personen haben in den ersten beiden Jahren die Stücke des Rodauner Theater Sommers besucht. Träger des Rodauner Theater Sommers ist der Kulturverein Rodaun Aktiv. Auf der Bühne stehen Vollprofis ebenso wie Laien, darunter viele Akteure aus dem Bezirk Mödling.

http://rosenkavalier.at

http://sommernachtstraum-rodaun.at