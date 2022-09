frauJEDERmann folgt Sommernachtstraum

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Sommernachtstraum von William Shakespeare in der Regie von Katharina Hauer ist noch bis Sonntag, 4. September, 19.30 Uhr, vor der Bergkirche in Rodaun, Rodauner Kirchenplatz, 1230 Wien, zu sehen. Bei Schlechtwetter weicht man ins Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a, nach Perchtoldsdorf aus.

Alle Vorstellungen von frauJEDERmann waren im Vorjahr ausverkauft, daher steht das Mysterienspiel heuer nochmals auf dem Programm. Der bekannte „Jedermann“ kehrt damit erneut an seinen „Geburtsort“ zurück: Im Schatten der Rodauner Bergkirche in Wien-Liesing hat Hugo von Hofmannsthal das Stück vor 111 Jahren geschrieben. Bei der texttreuen wie innovativen Inszenierung frauJEDERmann steht nun allerdings die erfolgreiche Frau Jedermann im Zentrum des Stückes.

„Ausgerechnet den Jedermann musste Hugo von Hofmannsthal vor 111 Jahren in Rodaun schreiben“, sagt Marcus Marschalek, Initiator der Theaterproduktion frauJEDERmann: „Aber wenn man in Rodaun ein Theaterprojekt ins Leben ruft, kommt man an Hofmannsthal nicht vorbei. Es ist herausfordernd, einem so bekannten Stück gerecht zu werden. Wir haben uns lange mit dem Text beschäftigt, das hat uns gezeigt, dass die Botschaft im Jedermann letztlich eine erlösende ist. Es geht nicht um Strafe, sondern um bedingungslose Liebe.“

Träger des Rodauner Theatersommers sind die Kulturvereine "Rodaun Aktiv" und "Artefaktum". Vor vier Jahren entstand beim Kulturverein Rodaun Aktiv die Idee, Menschen in der Region auch über Theater zu vernetzen. Mehr als 60 Darstellerinnen und Darsteller sind heuer in die beiden Inszenierungen involviert, auf der Bühne stehen Vollprofis ebenso wie engagierte Laien.

frauJEDERmann steht von 7. bis 10. September, jeweils 19.30 Uhr, am Programm, Schlechtwetter-Ausweichquartiert ist das Perchtoldsdorfer Kulturzentrum.

Infos & Online-Tickets: frauJEDERmann.at

