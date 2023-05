Anrainer enttäuscht über Baumfällungen am Mödlinger Stadionweg

Im Juni des Vorjahres ging Anrainer Christopher Ehrlich schon einmal auf die Barrikaden, als es hieß, dass der sogenannte Stadionweg zwischen Schleussner-Straße und Bachpromenade zu einem Geh- und Radweg ausgebaut werden soll. Denn er fürchtete um die Bäume und Büsche, die sich dort selbst angesiedelt haben.

Und ganz besonders um eine stattliche Esche, Lebensraum vieler Eichhörnchen. „Am Montag haben die Baumfällarbeiten begonnen. Im Vorjahr sah es so aus, als würde sich eine baumfreundliche Lösung für den Verbindungsweg abzeichnen. Jetzt wird einfach mit Baumschneidewerkzeug aufgefahren und die Bäume umgeschnitten, ganz im Betoniererstil der 70er-Jahre“, ist Ehrlich entsetzt. Die Stadtgemeinde habe seiner Meinung nach das Gespräch mit den Anrainern nicht gesucht. Das enttäuscht ihn maßlos.

Das will die für Stadtplanung zuständige Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, so nicht stehen lassen. Erst am Samstag war sie auf Grätzeltour in dem Gebiet, um über die Pläne der Stadt und den geplanten Schleussner-Park zu informieren.

Die Zuhör-Tour der SPÖ Mödling führte am Samstag auch in das Schleussner-Viertel. Mit dabei: Cornelia Rausch, Stadtrat Markus Gilly, Ondrej Krajcik, Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, Erwin Ringl, Gemeinderätin Claudia Schwarz, Klubobmann Landtagsabgeordneter Hannes Weninger, Michael Lechner. Foto: SPÖ Mödling

Und es gäbe auch handfeste Gründe, warum die Büsche gefällt werden müssen. „Das ganze Gebiet war ursprünglich Betriebsgebiet und wurde 1988 in verschiedene Widmungsbereiche aufgeteilt. Auch dieser Fuß- und Radweg wurde damals schon gewidmet, nur hat dieses Projekt jahrelang vor sich hingeschlummert“, berichtet die Vizebürgermeisterin.

Aus Gründen der Sicherheit müsse der Weg als Geh- und Radweg ausgestaltet werden. Der müsse mindestens vier Meter breit sein, deshalb müsse auch das Grün entlang des Weges gefällt werden. „Wir haben mit unserem Verkehrssachverständigen auch andere Wegvarianten geprüft. Aber es war nicht möglich, hier in diesem Grätzel aus diversen Gründen eine andere Wegvariante zu finden“, schildert Drechsler.

Die angrenzenden Gärten bekommen einen ein Meter breiten Grünstreifen als Puffer zur Durchwegung und die insgesamte Begrünung wird in Abstimmung mit der Gärtnerei zum Sichtschutz beitragen. LED-Licht wird gedimmt und leuchtet nur im Bedarfsfall Ein weiterer Kritikpunkt wurde auch entschärft und zwar die Beleuchtung des Weges. „Da diese auf LED-Basis erfolgt, haben das einige Anrainer zu grell und abstrahlend empfunden. Um hier entgegenzuwirken, werden die Leuchtkörper in der Endvariante in den Nachtstunden sehr weit hinuntergedämmt. Der Weg wird nur im Bedarfsfall heller ausgeleuchtet, also, wenn jemand den Weg betritt“, sagt Drechsler.

Ob die Esche erhalten werden kann, sei noch nicht endgültig zu sagen. Erst sei die Esche als natürliche „Bremse“ im Weg einberechnet worden, nachdem der Weg jetzt 60 Zentimeter Richtung geplanter Parkanlage rückt, ist das Schicksal des Baumes weiter unklar.

