Mödlinger Starkoch wechselt in die Wiener Innenstadt

Denn das Lokal soll den Horizont der Gastronomiewelt erweitern, hofft die Familie Six und freut sich, dass Head Chef Wurzer „hier österreichische Küche mit viel Leidenschaft und Präzision modernisieren wird“. Aus regionalen Top-Produkten interpretiert der 34-Jährige beispielsweise eine Rindsroulade so: Beef Entrecôte, Essiggurken-Gel, geschmorte Babykarotten, Röstzwiebelcreme und Erdäpfel im Salzteig gegart.

Erfahrung hat der Zwei-Hauben-Koch, der im Mödlinger Babenbergerhof als Lehrling begonnen hat und 2010 als „Junger Wilder“ ausgezeichnete wurde, zur Genüge. Unter anderem hat Wurzer bei Andreas Döllerer („Döllerer“ in Golling), im „Taubenkobel“ in Schützen, beim „Floh“ in Langenlebarn und bei Joachim Wissler in Bergisch Gladbach gearbeitet. Als Chefkoch verwöhnte er im „Sky Restaurant“ im „Steffl“ in der Kärntner Straße, im „At Eight“ im Nobel-Hotel „The Ring“ und zuletzt bei „Lingenhel“ in Wien-Landstraße die Gäste auf höchstem kulinarischen Niveau.

Der Wechsel ins „Pauli“ bedeute durchaus eine Herausforderung, merkte Wurzer im NÖN-Gespräch an, hat es der Küchendirektor nunmehr doch mit drei Betätigungsfeldern zu tun: Neben dem „Pauli” hat er auch ein Auge auf die „Brasserie Poldie” in der Taborstraße in Wien-Leopoldstadt und die Gastronomie im Sportcenter „Donaucity“ neben der UNO-City. „Das lässt sich aber alles gut unter einen Hut bringen“, betont der Jungvater. Im „Poldie“ sowie im Sportcenter bringt sich Wurzer vorwiegend bei der Planung, etwa bei der Erstellung der Speisekarte, ein. Das kulinarische Hauptaugenmerk gelte der „Pauli“-Küche.

Und da hat der Spitzenmann wieder einiges kreiert: Seesaibling, fermentierter Kohlrabi, Buttermilch mit Dill oder Kartoffelessenz, Blutwurst und Zwiebel und zur Nachspeise Whiskycreme mit eingelegten Brombeeren und geschmortem Sellerie.

