Literarischer „blues“: Einblicke in den Chopin-Hof

Dem Schreiben widmet sich die gebürtige Mödlingerin Anna Silber schon geraume Zeit. Immer wieder nahm sie an literarischen Wettbewerben teil. So entstanden auch ihre zwei Kurzgeschichten, in denen einmal Katja, zum anderem Adam im Mittelpunkt steht. „Nachdem aber Kurzgeschichten eben einmal enden müssen, ich aber diese beiden Charaktere noch weiter begleiten wollte, habe ich die beiden in einem Roman verwoben“, erzählt Silber über die Entstehung ihres Debütromans „Chopinhof-Blues“.

Inspiriert wurde sie zudem vom Thema Krisenjournalismus. „Das habe ich in der Person der Esra eingearbeitet“, erklärte Silber, „sie hat mit ihren Erlebnissen ihres letzten Auslandseinsatzes in Honduras zu kämpfen.“

Mit Situation und Sprache auseinandergesetzt

Auch diese Facette lag für Silber, sie studierte transkulturelle Kommunikation, auf der Hand, war sie doch selbst ein Jahr lang in Südamerika und setzte sich mit der Situation und auch der Sprache auseinander: „Mir war es wichtig, eine Region zu wählen, deren Sprache ich spreche und wo es mir möglich ist, Land und Leute nicht nur von einem von außen darauf gerichteten Blick zu beschreiben.“

In der Mitte des Handlungsstranges des neuen Romans stehen die beruflich erfolgreiche Katja und ihr beziehungsunfähiger Bruder Tilo, für den sie sich auch im Erwachsenenalter noch immer verantwortlich fühlt. Die Wunden der Vergangenheit, die Nachwirkungen der Kindheit auch im Erwachsenenalter, Altes loslassen und Neues wagen? Das sind Themen und Fragen, die die Protagonisten der Geschichte begleiten.

Autobiographisch würde Silber den Roman allerdings nicht nennen, „er war zumindest nicht so geplant, wenn, dann hat es sich ergeben. Freunde, die mich gut kennen, finden mich darin, und natürlich sind auch Aspekte meiner eigenen Person mit eingearbeitet.“

