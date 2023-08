„Schönste Schule Niederösterreichs“ wird umfassend saniert

Seit Mai stehen die Mittel- und Volksschule Roseggergasse im Zeichen der seit Langem anstehenden Dacherneuerung und Fassadensanierung. „Um die Beeinträchtigung für den Schulbetrieb möglichst gering zu halten, ist die Haupt-Arbeitsphase in den Sommerferien angesetzt“, weiß Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP. Karl Tupy, ÖVP, Obmann der Mittelschulgemeinde, ergänzte: „Wir nützen die durch die Erweiterung des Gymnasiums ohnedies vorhandene Baustellensituation und erledigen auch gleich unsere dringend anstehenden Erneuerungs- und Sanierungsschritte in einem Zug." Am Zeitpunkt der Fertigstellung werde nach aktueller Sicht der Dinge nicht gerüttelt: „Der Abschluss ist für November geplant.“

Denkmalschutz erfordert besondere Aufmerksamkeit

Die Sanierung des am 28. Oktober 1914 eröffneten Schulgebäudes erfolgt in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt. Dabei werden die hölzernen Jugendstilfenster ebenso fachgerecht saniert wie die in unterschiedlichen Putztechniken ausgeführten Fassadenflächen. Zudem wird die gesamte Dachdeckung ausgetauscht, wobei wiederum historisch korrekte „Wiener Taschenziegel“ zum Einsatz kommen. Besonderes Augenmerk gilt auch der vom Bildhauer Josef Panigl geschaffenen Bauplastik wie den Karyatiden (Skulptur, die eine Frau darstellt) in der Dachzone.

Die Gesamtinvestition beträgt rund drei Millionen Euro, die mit Förderungen das Landes und des Bundes und den schulerhaltenden Gemeinden finanziert wird.

Einst gepriesen als „schönstes Schulgebäude Niederösterreichs“

1913 bis 1914 nach Plänen des Wiener Architekten Victor Fenzl errichteten und von Zeitgenossen gelobten „schönsten Schulgebäude Niederösterreichs“ in der Roseggergasse 2–6 sind eine Volksschule und die Mittelschule untergebracht. Zudem sind etwa eine Schulbibliothek und Räume für Hort und Nachmittagsbetreuung im Gebäude situiert, das mit dem gerade in Erweiterung und Ausbau befindlichen Bundesgymnasium baulich verbunden ist.