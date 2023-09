Gelungene Premiere

Die Seniorentreffen stehen älteren Menschen offen, die mit Gleichgesinnten Zeit in netter Atmosphäre verbringen wollen. In regelmäßigen Abständen gibt es nunmehr neben den bereits bestehenden Treffen in Brunn am Gebirge und Perchtoldsdorf auch welche in der Bezirksstelle Mödling. Organisiert werden die Zusammenkünfte durch ein freiwilliges und fachkundiges Betreuerteam des Roten Kreuzes. Doris Kaina, Fachbereichsleiterin der Gesundheits- und Sozialen Dienste, hofft, weitere freiwillige Helferinnen und Helfer zu finden, die bei der Planung, Gestaltung und Durchführung der Seniorentreffen mitmachen. Infos unter 059 144 64 414 oder gsd.bg@n.roteskreuz.at

Der erste Seniorentreff in Mödling am Dienstag stand unter dem Motto „Würstelparty“ und erfreute sich bereits regen Zuspruchs. Bezirksstellenleiter Andreas Brunner und Geschäftsführer Albert Espino überzeugten sich selbst von der gelungenen Veranstaltung. „Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher sind mehr als froh, dass wir solche Veranstaltungen wieder organisieren und haben bereits angekündigt, zum nächsten Seniorentreff wieder zu kommen“, ist Brunner zufrieden.

Die nächsten Seniorentreff-Termine in Mödling, jeweils 13 bis 15 Uhr: 5. Oktober „Gesundheitspflege - Gesund ohne Arzt“ Vortrag mit Dr. Marianne Eichberger und Sepp Resnik, 2. November „Kriminalprävention“ Vortrag der Polizei, 6. Dezember „Nikolofeier mit Schmuckausstellung“. Anmeldung unter 0676/3177524 oder 0664/8333401 erbeten.