"Laufender Botschafter" bleibt Mödlinger RK-Chef .

Die Rot-Kreuz-Bezirksstelle Mödling bleibt in bewährten (Führungs-)Händen. Michael Dorfstätter (57), hauptberuflich Lehrer in der Mittelschule Guntramsdorf, passionierter Marathon-Mann und damit auch "Laufender Rot-Kreuz-Botschafter", wurde als Bezirksstellenleiter bestätigt. Er hat am Freitagabend die Wahl mit mehr als Zweidrittel-Mehrheit für sich entschieden, mit Rot-Kreuz-Arzt Rainer Bauer gab es einen weiteren Kandidaten.